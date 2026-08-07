Un sat abandonat din Spania, rămas pustiu de aproape patru decenii, prinde din nou viață. Un cuplu de americani a cumpărat întreaga localitate cu câteva sute de mii de euro și pregătește un amplu proiect de transformare într-o destinație de turism rural, păstrându-i arhitectura și istoria.

Situat în sud-vestul provinciei Zamora, aproape de granița cu Portugalia, satul Salto de Castro a fost cumpărat de antreprenorul american Jason Lee Beckwith și partenera sa pentru o sumă estimată între 300.000 și 350.000 de euro. Localitatea se află în spectaculoasa zonă Arribes del Duero, cunoscută pentru canioanele sale și peisajele naturale impresionante, potrivit cronista.

Noul proprietar intenționează să transforme satul într-un complex dedicat turismului rural sustenabil, însă fără a-i altera aspectul original.

Prima etapă a proiectului prevede renovarea bisericii și a clădirilor destinate activităților turistice și de ospitalitate. Ulterior, vor fi restaurate toate locuințele din sat.

Primarul comunei Fonfría, Sergio López, a precizat că lucrările vor respecta arhitectura tradițională și regulile urbanistice specifice regiunii, pentru ca localitatea să-și păstreze identitatea.

44 de case și o fostă pensiune vor fi readuse la viață

Salto de Castro cuprinde 44 de locuințe, o școală, un fost post al Gărzii Civile, un bar, o biserică și o pensiune.

Aceasta din urmă va fi transformată într-o unitate de cazare cu 14 camere, salon comun și spălătorie, urmând să devină punctul central al viitoarei destinații turistice.

Satul a fost construit pentru muncitorii unui baraj

Istoria localității începe în anii 1950, când compania energetică Iberdrola a construit satul pentru angajații implicați în ridicarea unui baraj din zonă.

După finalizarea lucrărilor, muncitorii și familiile lor au părăsit așezarea, iar până la sfârșitul anilor 1980 satul a rămas complet fără locuitori.

În anul 2000, Iberdrola a vândut proprietatea unui investitor care intenționa să o transforme într-un hotel, însă proiectul nu a mai fost realizat.

Un nou viitor pentru un sat-fantomă

Potrivit publicație citate, investiția urmărește să transforme Salto de Castro într-o destinație căutată de iubitorii naturii și ai turismului lent. Amplasarea în Parcul Natural Arribes del Duero, aproape de frontiera cu Portugalia, oferă localității un potențial turistic important.

Dacă proiectul va avea succes, satul ar putea deveni un exemplu pentru alte regiuni rurale ale Spaniei care și-au pierdut cea mai mare parte a populației în ultimele decenii și încearcă acum să atragă noi investiții și locuitori.