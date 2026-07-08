Scandalul azilelor din Bihor. Șefa demisă de ministrul Muncii rupe tăcerea: „Dacă îl informam, comiteam o infracțiune”

Fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, susține că a fost revocată din funcție pentru că nu l-a informat pe ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, despre acțiunea DIICOT din Bihor. Ea afirmă că anchetatorii i-au impus obligația de confidențialitate și că divulgarea informațiilor ar fi reprezentat o infracțiune.

„În drum spre Caraş-Severin am primit telefonul ministrului Pîslaru, care m-a anunţat că în cursul zilei de astăzi îmi va revoca mandatul (...). M-am întrebat care a fost motivul revocării mandatului meu. Dumnealui mi-a răspuns: motivul este lipsa informării înainte a dumnealui cu privire la acţiunea din 30 iunie. Repet, m-a informat că motivul invocat este faptul că nu l-am anunţat înainte ca acţiunea DIICOT să se desfăşoare”, a declarat Alexandra Zară.

Fosta șefă a ANPDPD spune că i-a explicat ministrului că solicitarea DIICOT și a Poliției Române a fost însoțită de obligația expresă de a nu divulga informațiile privind operațiunea.

„Înţeleg că s-a simţit într-o postură inconfortabilă în momentul în care a aflat în dimineaţa acţiunii, însă i-am spus şi dumnealui că este vorba despre solicitarea DIICOT Structura Centrală şi IGPR (...) şi mi-a fost învederată expres obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la informaţiile care mi-au fost aduse la cunoştinţă”, a afirmat Alexandra Zară.

Ea susține că, dacă ar fi transmis informațiile înainte de desfășurarea descinderilor, ar fi încălcat legea.

„Dacă l-aş fi informat, aş fi săvârşit o infracţiune, infracţiune care este prevăzută de Codul Penal. Cu toate acestea, în zilele următoare, întrebările pe acest subiect din partea domnului ministru Pîslaru au continuat. Am răspuns la aceste întrebări, inclusiv în scris, şi mi-am continuat mai departe treaba”, a mai declarat fosta președintă a ANPDPD.

Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri revocarea Alexandrei Zară din funcția de președinte al ANPDPD, în contextul modului în care instituțiile au gestionat intervenția DIICOT din 30 iunie și situația centrelor ilegale din județul Bihor.

Totodată, ministrul a solicitat sancționarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor și a propus-o pe Ana Rădulescu pentru conducerea ANPDPD.