La numai 50 de kilometri de linia frontului din sudul Ucrainei, unde dronele și exploziile fac parte din rutina zilnică, doi frați continuă să cultive pepeni verzi pe terenurile devastate de război. În urmă cu doar câțiva ani, acolo era amenajat un buncăr al armatei ruse, iar astăzi ferma a devenit un simbol al rezistenței.

Oleksander și Jurii Zherebko, fermieri din satul Bilohirka, regiunea Herson, au ales să rămână acasă în ciuda războiului și să își reconstruiască afacerea de familie. Ferma lor a fost ocupată de trupele ruse în 2022, iar terenurile au fost transformate într-o poziție militară. După eliberarea zonei, cei doi frați au luat-o de la zero, hotărâți să readucă agricultura la viață.

Povestea lor este prezentată într-un reportaj realizat de publicația Kyiv Independent, care surprinde dificultățile cu care se confruntă agricultorii din apropierea frontului și curajul celor care refuză să își abandoneze pământurile.

Ferma, transformată în poziție militară

În timpul ocupației ruse, ferma familiei Zherebko a fost grav afectată. Soldații și-au amenajat un buncăr chiar pe proprietate, utilajele agricole au fost distruse, clădirile au fost avariate, iar animalele au fost ucise.

Urmele războiului sunt vizibile și astăzi. Resturile unei combine agricole zac încă pe câmp, iar multe terenuri din jur au fost contaminate cu mine și muniție neexplodată. Cu toate acestea, cei doi frați au decis să nu plece.

„Vom rămâne aici cât mai mult posibil, chiar dacă este periculos. Aceasta este țara noastră. Aici muncim și oferim locuri de muncă oamenilor. Mulți trăiesc datorită fermei noastre”, spune Oleksander Zherebko.

Au reconstruit aproape totul cu propriile forțe

Relansarea fermei nu a fost deloc ușoară. La început, familia a reușit să cultive doar trei hectare, iar toate lucrările au fost făcute manual.

„A fost foarte greu. Aveam doar trei hectare și făceam toată munca fără utilaje. Treptat am reușit să extindem suprafața, iar acum cultivăm cinci hectare cu soiuri de pepene verde cu maturare timpurie”, povestește Jurij Zherebko.

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Satul Bilohirka este aproape pustiu. Dacă înainte de invazia rusă avea aproximativ 150 de locuitori, astăzi au mai rămas doar 18.

Dronele survolează aproape zilnic zona

Deși ferma funcționează din nou, pericolul nu a dispărut. „Suntem frecvent survolați de drone rusești Shahed”, spune Oleksander.

Până acum, exploatația agricolă nu a fost lovită direct, însă apropierea frontului îi obligă pe fermieri să trăiască permanent cu incertitudinea. „În mod normal cumpăram încă din toamnă semințele și sistemele de irigare pentru sezonul următor. Anul acesta nici măcar nu știm dacă vom putea continua”, explică Jurii.

Exploziile au devenit parte din viața de zi cu zi

Pentru muncitorii agricoli, zgomotul dronelor și al exploziilor a devenit aproape obișnuit.

„Nu ne este frică. Ne-am obișnuit. După sunet putem spune ce tip de dronă zboară deasupra noastră”, spune Tatiana Bila, una dintre angajatele fermei.

Minele rămân unul dintre cele mai mari pericole pentru agricultorii din regiunea Herson. Numeroase terenuri agricole nu pot fi lucrate, iar fiecare sezon începe cu verificări pentru depistarea muniției neexplodate.

Chiar și atunci când recolta este bună, fermierii întâmpină dificultăți în a o transporta către piețe. Mulți șoferi evită să intre în regiunea Herson de teama atacurilor cu drone, iar o parte din producția agricolă rămâne pe câmp și se degradează.

Familia Zherebko transportă pepenii cu două microbuze proprii, livrând aproximativ patru tone de marfă către magazine și piețe din alte regiuni ale Ucrainei.

Pericolul este însă permanent. La începutul lunii august, un comerciant de legume din orașul Herson a fost atacat de o dronă rusească în timp ce transporta produse.

Oleksander Lepuha, unul dintre muncitorii care participă la recoltă, privește clădirile ciuruite de gloanțe și spune că viața s-a schimbat complet.

„Înainte era mult mai bine. Acum totul este minat și este periculos să mergi oriunde”, spune acesta.

Producția de pepeni s-a redus la jumătate

Războiul a afectat puternic și producția agricolă a Ucrainei. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), producția de pepeni verzi a scăzut de la aproximativ 400.000 de tone în 2021 la puțin peste 200.000 de tone în 2022.

Deși producția și-a revenit parțial în ultimii ani, regiunea Herson – considerată înainte de război principalul bazin de cultivare a pepenilor din Ucraina – continuă să fie una dintre cele mai afectate de conflict.

În ciuda tuturor dificultăților, frații Zherebko sunt hotărâți să continue munca la fermă.