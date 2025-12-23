search
Marți, 23 Decembrie 2025
Vicepreședintele CJ Brașov și alți inculpați, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu. Au manipulat selecția directorilor de la Compania Apa Brașov

Procurorii DNA Brașov au trimis în judecată, sub control judiciar, pe Șerban Todorică Constantin, vicepreședintele CJ Brașov, și alți inculpați, acuzați de abuz în serviciu.

Vicepreședintele CJ Brașov a fost trimis în judecată/FOTO: Arhivă
Vicepreședintele CJ Brașov a fost trimis în judecată/FOTO: Arhivă

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, în cauza mediatizată prin comunicatele nr. 534/VIII/3 din 19 septembrie 2025 și 734/VIII/3 din 31 octombrie 2025, procurorii au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:

  • Șerban Todorică Constantin, acuzat de abuz în serviciu și constituire a unui grup infracțional;
  • Cocoș Liviu (fost director interimar la SC Compania Apa Brașov), acuzat de abuz în serviciu, constituire a unui grup infracțional, cumpărare de influență și dare de mită;
  • Țop Ferchete Floriana Carmen (președinte CA la Compania Apa Brașov), acuzată de abuz în serviciu, constituire a unui grup infracțional și luare de mită;
  • Dragomir Liviu (reprezentant ADIDAJ în CA la Compania Apa Brașov), acuzat de complicitate la abuz în serviciu, constituire a unui grup infracțional și trafic de influență;
  • Suciu Mirela Marina (șefă a Departamentului de resurse umane la Compania Apa Brașov), acuzată de complicitate la abuz în serviciu, constituire a unui grup infracțional și complicitate la cumpărare de influență;
  • B.C.T., în calitate de expert independent și administrator în cadrul SC EWORA RESURSE UMANE SRL, acuzat de abuz în serviciu și constituire a unui grup infracțional;
  • Societatea Comercială EWORA RESURSE UMANE SRL, acuzată de două infracțiuni de abuz în serviciu.

Potrivit procurorilor, în perioada 20 martie 2024 – 18 septembrie 2025, Șerban Todorică Constantin, împreună cu mai mulți colaboratori, ar fi constituit un grup infracțional pentru a prelua controlul asupra resurselor SC Compania Apa Brașov SA.

Între 2024 și 2025, Șerban Todorică Constantin ar fi manipulat numirile a inculpaților Cocoș Liviu și Țop Ferghete Florentina Carmen ca membri în Consiliul de Administrație al Companiei Apa Brașov SA.

În acest sens, inculpatul l-ar fi angajat în cadrul A.D.I.D.A.J. Brașov pe inculpatul Dragomir Liviu, pe care mai apoi l-ar fi numit președinte al comisiei de selecție a membrilor respectivului consiliu de administrație.

Ulterior, Șerban Todorică Constantin ar fi păstrat controlul asupra SC Compania Apa Brașov SA, manipulând procedura de selecție a directorului general, funcție ocupată ilegal de Cocoș Liviu.

Pe 26 martie 2025, SC Compania Apa Brașov SA a încheiat un contract direct cu SC EWORA RESURSE UMANE SRL pentru a achiziționa servicii de recrutare a unui expert independent, care să organizeze selecția candidaților pentru posturile de director general și director economic, conform OUG nr. 109/2011.

În cadrul procedurii de selecție a directorului general și a directorului economic de la SC Compania Apa Brașov SA, expertul independent B.C.T., angajat prin SC EWORA RESURSE UMANE SRL, l-ar fi favorizat pe Cocoș Liviu prin modificarea criteriilor inițiale de selecție și furnizarea de informații despre întrebările și răspunsurile necesare, ceea ce a condus la numirea sa nelegală ca director general.

În aceeași procedură, a fost numit și directorul economic, tot prin vicierea selecției. În perioada mai-iunie 2025, Cocoș Liviu i-ar fi oferit lui Dragomir Liviu un post de consilier tehnic în companie, ca recompensă pentru influența sa în Consiliul de Administrație al A.D.I.D.A.J., pentru a determina membrii să-l numească pe Cocoș director general.

Tot în iunie 2025, Cocoș Liviu, ca director interimar, i-ar fi acordat inculpatei Țop Ferghete Floriana Carmen favoruri necuvenite prin angajarea unei rude pe un post creat special, necalificat pentru funcție, astfel încât ea să îl susțină și să îl numească pe Cocoș director general.

Astfel, întreaga procedură de selecție a fost manipulat pentru a menține controlul grupului infracțional asupra companiei.

Prejudiciu de aproape 200 de mii de lei

În realizarea demersului infracțional, inculpatul Cocoș Liviu ar fi fost ajutat de inculpata Suciu Mirela Marina care:

• ar fi asigurat executarea tuturor cerințelor formulate de inculpatul Cocoș Liviu cu privire la procedura de numire și de efectuare a selecției de către expertul B.C.;

• ar fi participat fără drept la interviurile organizate de inculpatul B.C.T., pentru a-l susține pe inculpatul Cocoș Liviu, în vederea desemnării acestuia în funcția de director general;

• ar fi întocmit actele de angajare ale inculpatului Dragomir Liviu, la cererea directă a inculpatului Cocoș Liviu;

• ar fi stabilit, la indicațiile inculpatului Cocoș Liviu, care este cuantumul salariului acordat inculpatului Dragomir Liviu, precum și prevederile din fișa postului.

Prin aceste fapte, inculpații ar fi produs un prejudiciu de 189.296 lei SC Compania Apa Brașov SA, care s-a constituit parte civilă în proces.

Procurorii anticorupție au dispus sechestru asupra sumelor de bani aparținând lui Cocoș Liviu, Țop Ferghete Floriana Carmen, Dragomir Liviu și Suciu Mirela Marina, pentru asigurarea recuperării prejudiciului.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Brașov, cu propunerea de menținere a măsurilor preventive și a sechestrului.

Braşov

