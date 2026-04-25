Permisul auto se va obține mai greu. Ar putea fi reintrodusă o probă pentru categoria B

Un proiect legislativ aflat în dezbatere în Parlament propune modificări importante în modul de obținere a permisului de conducere categoria B. Inițiativa prevede introducerea unei etape suplimentare în cadrul examenului auto, prin care candidații ar trebui să demonstreze mai întâi stăpânirea manevrelor de bază într-un spațiu controlat, înainte de a susține proba în trafic, potrivit Click.ro.

Concret, examenul ar urma să fie împărțit în două faze distincte, iar proba tehnică din poligon ar deveni obligatorie. Aceasta ar include manevre precum plecarea din rampă, mersul în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spații limitate. Evaluarea s-ar desfășura într-un mediu standardizat, pentru a permite o verificare mai clară a abilităților fiecărui candidat.

Susținătorii proiectului consideră că o astfel de măsură ar contribui la creșterea siguranței rutiere, în condițiile în care România se află în continuare printre țările europene cu rate ridicate ale accidentelor grave. Aceștia susțin că o evaluare mai riguroasă a competențelor tehnice ar putea reduce riscul ca șoferi insuficient pregătiți să ajungă în trafic.

În același timp, școlile de șoferi ar putea fi nevoite să își adapteze programele de pregătire, punând un accent mai mare pe exercițiile tehnice. Dacă proiectul va fi adoptat, noile reguli ar putea intra în vigoare la aproximativ șase luni de la finalizarea procedurilor legislative.