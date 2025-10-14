Accident la examenul auto din Ploiești. O femeie aflată la a treia încercare de a-şi lua carnetul a lovit o maşină şi un instructor auto în doar câteva secunde

O femeie aflată la a treia încercare de a trece examenul practic auto a pierdut controlul volanului încă din primele secunde şi a lovit o maşină parcată şi un instructor auto, imediat ce a pus piciorul pe pedală.

Un accident neobișnuit a avut loc luni, 13 octombrie, în parcarea centrului comercial Prahova Value Center din Ploiești, în timpul unui examen auto. O femeie de 45 de ani, care susținea pentru a treia oară proba practică pentru obținerea permisului de conducere, a pierdut controlul mașinii imediat după pornirea de pe loc, lovind un instructor auto și un autoturism aflat în parcare.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, evenimentul s-a produs în jurul orei 11:30, chiar la începutul probei. În dreapta candidatei se afla polițistul examinator.

„Din primele verificări a rezultat faptul că un autoturism, condus de către o femeie de 45 de ani, care se pregătea să plece de pe loc în cadrul unei probe practice pentru obținerea permisului de conducere, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat. În urma impactului, o persoană aflată în apropiere ar fi fost surprinsă între vehicule”, a transmis IPJ Prahova.

Potrivit republikanews, femeia, aflată la a treia tentativă de a obține permisul, ar fi virat roțile greșit înainte de pornire, moment în care mașina s-a deplasat brusc spre dreapta. Acolo se afla un instructor auto de 58 de ani, care nu a mai avut timp să se ferească şi a fost prins între cele două maşini.

Instructorul a suferit răni la nivelul picioarelor și a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde medicii i-au acordat îngrijiri. Starea sa este stabilă, dar necesită tratament medical.

Atât candidata, cât și examinatorul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. „Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier”, a precizat IPJ Prahova.