Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Pelerinaj impresionant la Prislop: coloană de maşini de peste 7 kilometri și mii de credincioși care merg să fie martori la canonizarea părintelui Arsenie Boca

Publicat:

Mii de credincioși au pornit spre Mănăstirea Prislop, formând coloane kilometrice de mașini, în ziua în care are loc proclamarea locală a canonizării părintelui Arsenie Boca, „Sfântul Ardealului”, unul dintre cei mai iubiți duhovnici ai României.

Pe fundal se vede coloana de maşini, care se întinde pe mai bine de 7 km FOTO: Mesagerul Hunedoarean
Pe fundal se vede coloana de maşini, care se întinde pe mai bine de 7 km FOTO: Mesagerul Hunedoarean

Drumul îngust care duce spre Mănăstirea Prislop a devenit, încă de la răsărit, un șir nesfârșit de faruri, coada de maşini întinzânu-se pe mai bine de şapte kilometri, după ce mii de credincioşi au pornit spre lăcașul în care odihnește Arsenie Boca, considerat de mulți drept cel mai iubit duhovnic al Ardealului. Oamenii vin la Prislop din toate colțurile țării, unii după ore de mers pe jos, alții după multe ore petrecute la volan, pentru a fi martori la momentul istoric al proclamării locale a canonizării părintelui.

În ciuda vremii mohorâte şi a ploii mărunte, atmosfera este una plină de emoție şi lumină spirituală: rugăciuni rostite în șoaptă, icoane strânse la piept, bătrâni sprijiniți de nepoți și pelerini care își fac semnul crucii la fiecare pas.

Drumul care duce spre Mănăstirea Prislop s-a transformat vineri dimineață într-un pelerinaj continuu. Bară la bară, maşinile avansează cu greu, în șir compact, dar claxoanele sunt înlocuite de răbdare și rugăciune. Peste 15.000 de credincioși sunt așteptați la mănăstirea din Țara Hațegului, unde are loc unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale ultimelor decenii: proclamarea locală a canonizării părintelui Arsenie Boca, duhovnicul considerat de mulți drept „Sfântul Ardealului”.

Coloana de mașini se întinde pe o lungime de peste șapte kilometri. O parte dintre pelerini au coborât din autoturisme și au pornit-o pe jos spre mânăstire, pentru a ajunge la timp la slujbă. Oamenii povestesc că au plecat din sate și orașe aflate la sute de kilometri distanță, unii de ieri, alții când s-a crăpat de ziuă, doar pentru a participa la acest moment istoric.

Cei care ajung în curtea mănăstirii sunt întâmpinați de o atmosferă solemnă: cântări religioase, o liniște sufletească greu de găsit în aceste vremuri tulburi, miros de tămâie și murmurul rugăciunilor rostite în șoaptă. Voluntari și jandarmi îi ghidează pe oameni, în timp ce dronele survolează zona pentru a preveni incidente.

Ceremonie cu 30 de episcopi

Evenimentul a început încă de joi seara, cu slujba de priveghere, iar vineri dimineață totul culminează cu Sfânta Liturghie oficiată de un sobor impresionant: 30 de episcopi ai Sfântului Sinod. Este o ceremonie rară în Biserica Ortodoxă Română, care marchează oficial, la nivel local, trecerea părintelui Arsenie Boca în rândul sfinților.

Citește și: Misterul fenomenului Arsenie Boca la mănăstirea din Munții Făgăraș. „Lumea venea nebună la el. Avea faima de călugăr riguros”

Pentru siguranța mulțimii, autoritățile au mobilizat un dispozitiv de peste 200 de polițiști, jandarmi și pompieri şi, în plus, pelerinii sunt supravegheați inclusiv din aer, cu dronele.

Arsenie Boca, duhovnicul care a devenit fenomen

Arsenie Boca este una dintre cele mai fascinante și controversate figuri ale spiritualității românești. Călugăr, teolog, pictor și stareț al mănăstirilor Brâncoveanu și Prislop, Sfântul Ardealului, cum îl numesc mulţi, a atras zeci de mii de credincioși încă din anii ’40 prin predicile sale, prin asceza severă și prin reputația de a avea „daruri speciale”: vindecări, intuiții, sfaturi profunde.

Arestat în două rânduri de regimul comunist, supravegheat ani la rând de Securitate, acuzat de legături cu Mișcarea Legionară (pe care le-a negat constant), Arsenie Boca a trăit perioade lungi de izolare și muncă forțată.

Deși autoritățile l-au marginalizat, numele său a continuat să circule din om în om, transformându-l într-un simbol al rezistenței spirituale.

După 1959, când i s-a interzis să mai slujească, a rămas pictor la Atelierele Patriarhiei din București, continuând să aibă o influență uriașă asupra credincioșilor, iar Mânăstirile Sâmbăta de Sus și Prislop, locurile în care a slujit, au devenit cu timpul adevărate centre de pelerinaj.

Canonizarea oficială, programată în februarie 2025

Pe 4 februarie 2025, BOR va oficia canonizarea oficială la nivel național, moment în care Arsenie Boca va primi numele de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop şi va fi sărbătorit la 28 noiembrie.

„Este un eveniment unic pentru județul Hunedoara și un eveniment foarte important pentru întreaga țară. Știm cu toții că momentul acesta a fost așteptat de credincioșii ortodocși români de foarte multă vreme. Și iată că acum Bunul Dumnezeu a rânduit ca părintele Arsenie să fie trecut în rândul sfinților și să fie prăznuit în calendarele bisericii noastre cu această titulatură - Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Evenimentul acesta, cu siguranță, va atrage foarte mulți pelerini. (...) Facem apel la pelerini, la credincioșii care se vor deplasa la Mănăstirea Prislop, să acorde foarte multă atenție indicațiilor venite din partea autorităților și, printr-o bună colaborare cu reprezentanții autorităților implicate, cu siguranță nu vor exista probleme majore”, a declarat, joi, pentru Agerpres, părintele Gabriel Miricescu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

