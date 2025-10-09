search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Parlamentul European condamnă provocările Rusiei și cere o apărare unificată UE-NATO: „Intensificare substanțială a cooperării în domeniul apărării cu Ucraina”

0
0
Publicat:

Parlamentul European a adoptat joi, 9 octombrie, o rezoluție prin care condamnă ferm încălcările spațiului aerian și interferențele deliberate ale Rusiei asupra infrastructurii Uniunii Europene și a statelor membre NATO.

Eurodeputații cer acțiuni coordonate și proporționale. FOTO: arhivă
Eurodeputații cer acțiuni coordonate și proporționale. FOTO: arhivă

Eurodeputații cer acțiuni coordonate și proporționale, inclusiv posibilitatea doborârii amenințărilor aeriene, consolidarea apărării comune UE-NATO și sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei și a aliaților săi.

Rezoluția denunță „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei, care a încălcat spațiul aerian al Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei și României, precum și atacurile cu drone asupra infrastructurii critice din Danemarca, Suedia și Norvegia. Eurodeputații susțin că aceste acțiuni fac parte dintr-un „război militar și hibrid sistematic” purtat de Rusia împotriva Uniunii Europene și a partenerilor săi.

Parlamentul European încurajează statele membre să ia măsuri coordonate și unite pentru apărarea spațiului aerian, inclusiv prin doborârea dronelor și a altor amenințări aeriene. Deputații salută inițiative precum proiectul „zidului antidrone” al UE și planul de supraveghere al flancului estic, dar subliniază că toate statele membre trebuie să beneficieze de protecție egală, inclusiv cele de pe flancul sudic.

Deputații europeni afirmă că activitățile hibride și actele de sabotaj ale Rusiei constituie „terorism sponsorizat de stat” și cer Uniunii să își sporească determinarea și unitatea. De asemenea, solicită extinderea sancțiunilor la țările care sprijină acțiunile Moscovei, precum Belarus, Iran și Coreea de Nord, dar și împotriva entităților chineze implicate în furnizarea de echipamente militare.

În ceea ce privește apărarea comună, Parlamentul pledează pentru o cooperare mai strânsă între UE și NATO, precum și pentru accelerarea formării unei uniuni europene a apărării. Eurodeputații propun alocarea de fonduri suplimentare și întărirea coordonării între spațiul aerian civil și cel militar.

„Rezoluția solicită o intensificare substanțială a cooperării în domeniul apărării cu Ucraina, mai ales în ceea ce privește tehnologia dronelor și contramăsurile, inclusiv prin consolidarea cooperării industriale. De asemenea, textul îndeamnă colegiuitorii să finalizeze rapid legislația privind Programul industrial european de apărare (EDIP). Acest program ar trebui utilizat, împreună cu instrumentul Acțiune de securitate pentru Europa (SAFE), cu scopul de a aloca resurse financiare pentru a învăța de la Ucraina și a o sprijini în războiul împotriva vehiculelor aeriene fără pilot (UAV)”, se menționează în comunicatul Parlamentului European.

Textul a fost adoptat cu 469 de voturi pentru, 97 împotrivă și 38 de abțineri.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră. Andrei Vochin, dezvăluiri în premieră despre perioada în care a făcut armata
fanatik.ro
image
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
gsp.ro
image
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
image
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Cât va costa un kilowatt din 2026. Furnizorii de energie au anunțat noile tarife pentru anul viitor
playtech.ro
image
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape de o calificare istorică la Mondial
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
,,Cineva i-a luat viața”. Igor Cuciuc, declarații cutremurătoare după ce soția lui a afirmat că fiica lor a fost ucisă. Ce s-a ascuns despre moartea Andreei
kanald.ro
image
Unde costă cel mai mult să-ți iei o casă. Bula imobiliară care...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Aceste numere de telefon vor fi blocate definitiv! Anunțul ANCOM
mediaflux.ro
image
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie
click.ro
image
Maria Buză are un meniu de poveste. Actrița mănâncă o dată pe zi: „Dacă este curat prin frigider, rămân nemâncată”
click.ro
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Foto: © captură video Česká televize
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie

OK! Magazine

image
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani