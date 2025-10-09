Parlamentul European condamnă provocările Rusiei și cere o apărare unificată UE-NATO: „Intensificare substanțială a cooperării în domeniul apărării cu Ucraina”

Parlamentul European a adoptat joi, 9 octombrie, o rezoluție prin care condamnă ferm încălcările spațiului aerian și interferențele deliberate ale Rusiei asupra infrastructurii Uniunii Europene și a statelor membre NATO.

Eurodeputații cer acțiuni coordonate și proporționale, inclusiv posibilitatea doborârii amenințărilor aeriene, consolidarea apărării comune UE-NATO și sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei și a aliaților săi.

Rezoluția denunță „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei, care a încălcat spațiul aerian al Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei și României, precum și atacurile cu drone asupra infrastructurii critice din Danemarca, Suedia și Norvegia. Eurodeputații susțin că aceste acțiuni fac parte dintr-un „război militar și hibrid sistematic” purtat de Rusia împotriva Uniunii Europene și a partenerilor săi.

Parlamentul European încurajează statele membre să ia măsuri coordonate și unite pentru apărarea spațiului aerian, inclusiv prin doborârea dronelor și a altor amenințări aeriene. Deputații salută inițiative precum proiectul „zidului antidrone” al UE și planul de supraveghere al flancului estic, dar subliniază că toate statele membre trebuie să beneficieze de protecție egală, inclusiv cele de pe flancul sudic.

Deputații europeni afirmă că activitățile hibride și actele de sabotaj ale Rusiei constituie „terorism sponsorizat de stat” și cer Uniunii să își sporească determinarea și unitatea. De asemenea, solicită extinderea sancțiunilor la țările care sprijină acțiunile Moscovei, precum Belarus, Iran și Coreea de Nord, dar și împotriva entităților chineze implicate în furnizarea de echipamente militare.

În ceea ce privește apărarea comună, Parlamentul pledează pentru o cooperare mai strânsă între UE și NATO, precum și pentru accelerarea formării unei uniuni europene a apărării. Eurodeputații propun alocarea de fonduri suplimentare și întărirea coordonării între spațiul aerian civil și cel militar.

„Rezoluția solicită o intensificare substanțială a cooperării în domeniul apărării cu Ucraina, mai ales în ceea ce privește tehnologia dronelor și contramăsurile, inclusiv prin consolidarea cooperării industriale. De asemenea, textul îndeamnă colegiuitorii să finalizeze rapid legislația privind Programul industrial european de apărare (EDIP). Acest program ar trebui utilizat, împreună cu instrumentul Acțiune de securitate pentru Europa (SAFE), cu scopul de a aloca resurse financiare pentru a învăța de la Ucraina și a o sprijini în războiul împotriva vehiculelor aeriene fără pilot (UAV)”, se menționează în comunicatul Parlamentului European.

Textul a fost adoptat cu 469 de voturi pentru, 97 împotrivă și 38 de abțineri.