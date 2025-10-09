search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Șeful Armatei Române despre serviciul militar voluntar: „O problemă de securitate națională”

0
0
Publicat:

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, spune că noua lege a apărării, care include și introducerea serviciului militar voluntar, este necesară în contextul actual de securitate și că această chestiune trebuie tratată ca o problemă de securitate națională.

Șeful Statului Major al Apărării a explicat noua lege a apărării FOTO: Inquam photos / Octav Ganea
Șeful Statului Major al Apărării a explicat noua lege a apărării FOTO: Inquam photos / Octav Ganea

Într-un interviu acordat Euronews România, generalul a detaliat pregătirea României, planurile de mobilizare și amenințările de natură hibridă venite dinspre Federația Rusă.

Generalul a explicat că modificarea legislației pregătirii populației pentru apărare (legea 446) a introdus serviciul militar voluntar pentru regenerarea rezervei operaționale: „Trebuie să găsim resursele legislative astfel încât să corectăm această problemă. Eu o consider o problemă de securitate națională. Acest serviciu va fi deschis pentru tinerii voluntari între 18 și 35 de ani, indiferent de sex sau alte constrângeri sociale, pentru un stagiu de patru luni, cu pregătire militară generală”. 

În funcție de buget, programul poate începe chiar de la 1 ianuarie, iar generalul și-ar dori o capacitate de pregătire de până la 500.000 de persoane, pentru a acoperi deficitul actual de rezerviști. 

Sprijin pentru Republica Moldova

Întrebat cum poate ajuta România Republica Moldova, Gheorghiță Vlad a spus: „Armata română ajută Republica Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă. Avem programe comune de instruire și dezvoltare a capabilităților. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova și va ajuta cu absolut tot în caz de atac. România are instrumentele politice, militare și legislative să sprijine cetățenii români din Republica Moldova”.

Generalul a recunoscut că Poarta Focșanilor reprezintă o vulnerabilitate strategică: „Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate sunt canalizate de geografie. Avem toate capabilitățile implicate pentru a elimina vulnerabilitățile. Nu este nicio îngrijorare pentru cetățenii români, iar Alianța nu va ceda niciun centimetru de teritoriu”.

Probabilitatea unui atac rusesc

Referindu-se la Federația Rusă, Gheorghiță Vlad a explicat: „Din analizele noastre, este puțin probabil ca Rusia să atace un stat NATO, dar nu putem exclude toate variantele. Rusia folosește întotdeauna acțiuni sub steag fals și război hibrid. România are planuri regionale, comandamente stabilite și battle-group-uri pregătite pentru apărare rapidă”.

El a subliniat importanța unei populații pregătite, a industriei naționale și a combaterii dezinformării: „Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste și să respingă un eventual agresor. România are capacitatea defensivă necesară”.

Drone și managementul consecințelor

Despre drona care a pătruns în spațiul aerian românesc pe 13 septembrie, generalul a explicat: „Decizia de angajare a fost luată, dar nu a fost doborâtă pentru a evita victime și pagube. Ultima decizie este la cel care are dreptul de angajare, fie pilot, fie personal la sol. Armata României este pregătită și NATO oferă garanții suplimentare”.

Exercițiul Mobex și ordinul de chemare

Între 12 și 20 octombrie, în București și Ilfov va avea loc Mobex, un exercițiu de mobilizare a rezerviștilor: „Oamenii vor primi ordin de chemare, vor fi verificați medical, instruiți, echipați și vor participa la ședințe de tragere și aruncare de grenade, pentru refamiliarizarea celor care au satisfăcut serviciul militar. Media de vârstă a celor chemați este 47-48 de ani”.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră. Andrei Vochin, dezvăluiri în premieră despre perioada în care a făcut armata
fanatik.ro
image
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
image
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape de o calificare istorică la Mondial
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Permis obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege a fost depus deja în Parlament
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Aceste numere de telefon vor fi blocate definitiv! Anunțul ANCOM
mediaflux.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie
click.ro
image
Maria Buză are un meniu de poveste. Actrița mănâncă o dată pe zi: „Dacă este curat prin frigider, rămân nemâncată”
click.ro
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie

OK! Magazine

image
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani