Șeful Armatei Române despre serviciul militar voluntar: „O problemă de securitate națională”

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, spune că noua lege a apărării, care include și introducerea serviciului militar voluntar, este necesară în contextul actual de securitate și că această chestiune trebuie tratată ca o problemă de securitate națională.

Într-un interviu acordat Euronews România, generalul a detaliat pregătirea României, planurile de mobilizare și amenințările de natură hibridă venite dinspre Federația Rusă.

Generalul a explicat că modificarea legislației pregătirii populației pentru apărare (legea 446) a introdus serviciul militar voluntar pentru regenerarea rezervei operaționale: „Trebuie să găsim resursele legislative astfel încât să corectăm această problemă. Eu o consider o problemă de securitate națională. Acest serviciu va fi deschis pentru tinerii voluntari între 18 și 35 de ani, indiferent de sex sau alte constrângeri sociale, pentru un stagiu de patru luni, cu pregătire militară generală”.

În funcție de buget, programul poate începe chiar de la 1 ianuarie, iar generalul și-ar dori o capacitate de pregătire de până la 500.000 de persoane, pentru a acoperi deficitul actual de rezerviști.

Sprijin pentru Republica Moldova

Întrebat cum poate ajuta România Republica Moldova, Gheorghiță Vlad a spus: „Armata română ajută Republica Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă. Avem programe comune de instruire și dezvoltare a capabilităților. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova și va ajuta cu absolut tot în caz de atac. România are instrumentele politice, militare și legislative să sprijine cetățenii români din Republica Moldova”.

Generalul a recunoscut că Poarta Focșanilor reprezintă o vulnerabilitate strategică: „Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate sunt canalizate de geografie. Avem toate capabilitățile implicate pentru a elimina vulnerabilitățile. Nu este nicio îngrijorare pentru cetățenii români, iar Alianța nu va ceda niciun centimetru de teritoriu”.

Probabilitatea unui atac rusesc

Referindu-se la Federația Rusă, Gheorghiță Vlad a explicat: „Din analizele noastre, este puțin probabil ca Rusia să atace un stat NATO, dar nu putem exclude toate variantele. Rusia folosește întotdeauna acțiuni sub steag fals și război hibrid. România are planuri regionale, comandamente stabilite și battle-group-uri pregătite pentru apărare rapidă”.

El a subliniat importanța unei populații pregătite, a industriei naționale și a combaterii dezinformării: „Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste și să respingă un eventual agresor. România are capacitatea defensivă necesară”.

Drone și managementul consecințelor

Despre drona care a pătruns în spațiul aerian românesc pe 13 septembrie, generalul a explicat: „Decizia de angajare a fost luată, dar nu a fost doborâtă pentru a evita victime și pagube. Ultima decizie este la cel care are dreptul de angajare, fie pilot, fie personal la sol. Armata României este pregătită și NATO oferă garanții suplimentare”.

Exercițiul Mobex și ordinul de chemare

Între 12 și 20 octombrie, în București și Ilfov va avea loc Mobex, un exercițiu de mobilizare a rezerviștilor: „Oamenii vor primi ordin de chemare, vor fi verificați medical, instruiți, echipați și vor participa la ședințe de tragere și aruncare de grenade, pentru refamiliarizarea celor care au satisfăcut serviciul militar. Media de vârstă a celor chemați este 47-48 de ani”.