Atacurile rusești asupra gazelor naturale ale Ucrainei vor avea repercusiuni în toată Europa

Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
Publicat:

Bombardamentul intens al infrastructurii de gaze naturale a Ucrainei de către Rusia înainte de iarnă va avea un impact în cascadă asupra pieței energetice din Europa, deoarece Ucraina își ia mai mult combustibil de la vecinii săi occidentali.

Conductă de gaze „înnodată”, deasupra steagurilor Rusiei și UE delimitate printr-o crăpătură
Orice creștere a prețurilor europene la gaze ca urmare a achizițiilor Ucrainei va fi totuși probabil atenuată de abundența rezervelor globale de gaze naturale lichefiate. Rusia a intensificat atacurile asupra rețelei energetice și a instalațiilor de producție de gaze ale Ucrainei în ultimele zile, în contextul în care războiul intră în a patra iarnă, scrie Reuters.

Daune critice aduse instalațiilor

Vineri, Moscova a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii de gaze din Ucraina de la începutul războiului, despre care directorul general al companiei de stat de petrol și gaze Naftogaz a declarat că a provocat pagube critice instalațiilor. Au existat și alte atacuri asupra infrastructurii civile de aprovizionare cu gaze în weekend. Ucraina a intensificat, de asemenea, atacurile cu drone asupra rafinăriilor și instalațiilor de petrol rusești în ultimele săptămâni.

Până în prezent nu este clar în ce măsură atacurile au afectat producția internă de gaze a Ucrainei. Un val masiv de atacuri rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene în martie a redus producția cu peste o treime, ceea ce înseamnă că ultimele atacuri ar putea avea un impact similar sau mai mare.

Perturbarea survine într-un moment crucial pentru Ucraina, deoarece aceasta se străduiește să reumple instalațiile de depozitare înainte de începerea iernii, când cererea de gaze pentru încălzire crește vertiginos.

Grad de depozitare redus al gazelor naturale

Ucraina operează cel mai mare depozit subteran de gaze din Europa, cu o capacitate de 31 de miliarde de metri cubi, deși în prezent deține aproximativ 13 miliarde de metri cubi, sau 42% din capacitate, potrivit Erisei Pasko, analist gaze la Energy Aspects. Cifra include însă aproximativ 4,7 miliarde de metri cubi de gaze în rezerve strategice, care sunt mai greu de exploatat, a adăugat ea.

Ucraina a exportat în mod tradițional gaze către Europa, livrând combustibil rusesc în cadrul unui contract major de tranzit care a reprezentat aproximativ 5% din totalul importurilor Uniunii Europene în 2024 și care a oferit Kievului venituri substanțiale. Fluxul a însemnat că rețeaua de gaze și conducte a Ucrainei a fost inițial ferită de atacurile rusești, dar totul s-a schimbat odată cu expirarea acordului de tranzit la 1 ianuarie 2025.

Dincolo de producția internă de gaze, care a atins aproximativ 19 miliarde de metri cubi anul trecut, Ucraina importă astăzi gaze prin intermediul interconexiunilor din Ungaria, Polonia și Slovacia. De asemenea, a început să utilizeze conducte prin Balcani pentru a importa volume mici de GNL livrat în Grecia și Croația.

Dacă daunele actuale aduse producției Ucrainei sunt la o scară similară cu cele din iarna trecută, Ucraina va trebui probabil să își mărească importurile din vecinii occidentali între octombrie și martie la 2,1 până la 4,1 miliarde de metri cubi, față de o estimare anterioară de 1,5 miliarde de metri cubi, potrivit Pasko de la Energy Aspects.

„Nivelul de stocare este mult sub media istorică, iar Ucraina va lua probabil mai multe măsuri de precauție în această iarnă, având în vedere atacurile continue asupra infrastructurii sale de gaze”, a declarat Pasko.

Presiunea UE

Prin urmare, o cerere mai mare din partea Ucrainei va crește presiunea asupra pieței europene de gaze din vecinătate, care a suferit ea însăși o transformare dramatică în urma invaziei Ucrainei de către Moscova din 2022.

Exporturile de gaze rusești către Europa au scăzut vertiginos de la peste 150 miliarde de metri cubi în 2021, sau 45% din totalul importurilor, la 52 miliarde de metri cubi, sau 19%, în 2024, conform datelor UE. UE explorează în prezent modalități de a opri complet importurile rusești până în 2027.

Schimbarea rapidă a dus la un șoc sever al prețurilor la energie în Europa, deoarece aceasta s-a grăbit să importe volume mari de încărcături de GNL mai scumpe.

În primele nouă luni ale anului 2025, importurile de GNL ale Europei au crescut cu 27% față de anul precedent, ajungând la 108 miliarde de metri cubi, din care 63% au fost transportate de marfă din SUA, conform datelor furnizate de firma de consultanță Bruegel.

Creșterea importurilor de GNL a fost vitală pentru reaprovizionarea stocurilor de gaze din regiune înainte de iarnă. Capacitatea de stocare a UE era de 83% până atunci, mai mică decât cea de 93% din aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor grupului de lobby industrial Gas Infrastructure Europe.

GNL, perna de siguranță la iarnă

Piața europeană a gazelor naturale intră în iarnă relativ relaxată, datorită creșterii aprovizionării globale cu GNL.

Prețurile de referință ale gazelor naturale TTF (Through Tax Transmission) din Europa au scăzut cu aproximativ 90% față de recordul post-criză de peste 300 de euro pe megawatt-oră la aproximativ 33 de euro pe MWh, reflectând dinamica în schimbare.

Însă creșterea cererii de gaze din Ucraina ar obliga Europa să își majoreze importurile de GNL, ceea ce ar duce la creșterea prețurilor.

Piața gazelor va rămâne, de asemenea, foarte sensibilă la vreme în lunile următoare. O iarnă grea ar putea alimenta și mai mult cererea și reduce aprovizionarea în Europa, punând o presiune și mai mare asupra prețurilor.

Intensificarea atacurilor Rusiei asupra infrastructurii de gaze și energie electrică din Ucraina prezintă riscuri reale pentru economia și populația Ucrainei odată cu instalarea iernii. Impactul atacurilor se va resimți și în Europa.

