Părinții fetiței de doi ani moarte la stomatolog lansează acuzații grave: „Clinica funcționează în continuare cu aceiași medici”

La aproape 7 luni de la moartea Sarei, fetița de doi ani care și-a pierdut viața în urma unei intervenții la o clinică stomatologică din București, părinții copilului lansează noi acuzații grave. Crystal Dental Clinic, locul unde s-a întâmplat tragedia, ar funcționa în continuare, cu aceiași doctori.

Aceștia susțin că unitatea medicală își desfășoară în continuare activitatea cu aceiași medici, însă la un alt etaj, și suspectează că imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost distruse, relatează cei doi părinți pentru Antena 3 CNN.

„Clinica funcționează în continuare”

Tatăl fetiței, Andrei Vișoiu, afirmă că unitatea medicală și-ar continua activitatea în aceeași locație, cu același personal medical, însă într-un alt spațiu, la etajul clădirii.

În același timp, părinții susțin că probe importante care ar fi putut lămuri ce s-a întâmplat în ziua tragediei au fost distruse.

„Ei au vrut să mușamalizeze tot”, a declarat tatăl copilului, care susține că personalul clinicii ar fi fost preocupat de imaginile de pe sistemul de supraveghere imediat după incident. Aceste ultime declarații au fost făcute anul trecut, și susținute până în prezent.

„Să cheme băiatul cu camere”

Potrivit tatălui, în timpul intervențiilor de resuscitare, angajații clinicii ar fi discutat despre accesarea sistemului video.

„Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere, băiatul cu sistemul video». A venit cu o cheie, nu știu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente și instituțiile statului să-și facă datoria cât mai transparent și să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot și de acolo se pot lua cele mai mari probe și cele mai multe, pentru că s-a dus viața unui copil de doi ani, care era sănătos”, a declarat acesta.

Sara a fost înmormântată anul trecut în orașul natal al familiei, Câmpulung Muscel. Potrivit tatălui, impactul tragediei asupra părinților a fost devastator. „Ne-au nenorocit. M-a nenorocit și pe mine, și pe soție. Soția nu a putut să participe la funeralii”, a spus acesta.