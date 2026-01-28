Cauza morții fetiței de 2 ani într-o clinică stomatologică: detaliile descoperite nu erau cunoscute nici de părinți

Institutul Național de Medicină Legală (INML) a finalizat analizele și înaintat Parchetului dosarul cu expertizele în cazul fetiței de 2 ani decedate în noiembrie într-o clinică stomatologică din București. Potrivit surselor medicale, investigațiile au scos la iveală detalii necunoscute chiar și familiei, care nu ar fi permis anestezia, anchetatorii urmând să stabilească acum gradul de implicare a medicului și neregulile clinicii, închisă între timp pentru lipsa avizelor.

O afecțiune hematologică gravă, nedetectată anterior, care îi afecta mai multe organe, inclusiv inima și plămânii, este cauza care a dus la moartea fetiței de 2 ani, conform rezultatelor finale ale Institutului Național de Medicină Legală. Părinții nu știau de boala fiicei lor, au precizat surse INML pentru Antena 3.

Autopsia efectuată la acel moment a stabilit că fetița suferea de afecțiuni și nu ar fi trebuit să fie anesteziată.

O parte dintre analize au fost făcute în laboratoare specializate din străinătate. Rezultatele INML au fost trimise la parchet.

Vă reamintim că, în luna noiembrie, o fetița de doi ani a intrat în stop cardio-respirator, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, și nu a mai putut fi resuscitată.

Ulterior, tatăl fetiței a declarat că la primele investigații pe care le-au făcut, analizele la ficat arătau valori de 6 ori peste limita normală, iar acest lucru a fost semnalat medicilor.

În urma decesului, a fost declanșată o anchetă penală. Clinica dentară a fost închisă după incident, ancheta stabilind că nu avea toate avizele necesare pentru toate spațiile.