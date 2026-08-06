 Președintele iranian spune că s-ar fi întâlnit cu noul lider suprem într-o mașină cu geamuri fumurii. De ce nu este convins de identitatea persoanei | adevarul.ro
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Președintele iranian spune că s-ar fi întâlnit cu noul lider suprem într-o mașină cu geamuri fumurii. De ce nu este convins de identitatea persoanei

Război în Orientul Mijlociu
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Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, se teme că a fost indus în eroare, după ce s-ar fi întâlnit cu liderul suprem al țării pe bancheta din spate a unei mașini cu geamuri fumurii, potrivit unor relatări de presă.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului/
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului/FOTO:Profimedia

Pezeshkian ar fi fost transportat, în mare grabă, într-o locație secretă din Teheran, pentru o întrevedere descrisă drept bizară. Un raport recent susține, însă, că președintele nu ar fi pe deplin convins că persoana cu care a vorbit a fost, într-adevăr, Mojtaba Khamenei.

Îndoieli privind identitatea interlocutorului

Potrivit acelorași surse, Pezeshkian nu ar fi putut vedea persoana aflată lângă el în mașină, din cauza întunericului, neavând, astfel, nicio modalitate de a verifica dacă se afla, cu adevărat, în prezența lui Khamenei.

Mojtaba Khamenei, aflat de multă vreme departe de ochii publicului, nu a mai fost văzut în public de când a fost desemnat lider suprem al Iranului, în luna martie, un fapt care a alimentat speculații că ar fi desfigurat din cauza rănilor severe pe care le-a suferit în timpul atacului israeliano-american care a dus la moartea tatălului său.

Surse citate de Iran International susțin că Pezeshkian ar fi pus, de asemenea, la îndoială dacă vocea auzită corespundea cu ceea ce își imagina că ar suna vocea fiului lui Ali Khamenei.

Circumstanțele întâlnirii

Potrivit acelorași afirmații, biroul lui Khamenei ar fi acceptat întâlnirea abia după ce Pezeshkian ar fi insistat, în mod repetat, să discute cu liderul suprem, amenințând chiar cu demisia.

Sursele susțin că președintele ar fi fost condus într-o locație secretă, separat de echipa sa de securitate, și instruit să urce într-un vehicul comercial cu geamuri complet opace.

Potrivit acelorași relatări, Pezeshkian ar fi primit instrucțiuni stricte de a nu da mâna cu persoana aflată în mașină și de a evita orice contact fizic cu aceasta.

Raportul sugerează, de asemenea, că întrevederea ar fi durat doar câteva minute, înainte ca președintele să fie invitat să părăsească vehiculul.

O întâlnire anterioară, relatată diferit

Președintele iranian vorbise, anterior, despre o întâlnire cu noul lider suprem al Iranului, care susține că ar fi avut loc în luna mai. Potrivit propriei sale relatări, acea întrevedere ar fi durat cel puțin două ore și jumătate și s-ar fi desfășurat „într-o atmosferă cordială."

Culisele planului eșuat al Israelului de a răsturna regimul iranian

Pezeshkian ar fi solicitat, între timp, o nouă întâlnire, cerând, de această dată, ca aceasta să aibă loc față în față, la reședința oficială a liderului suprem. Deocamdată, această cerere nu i-a fost îndeplinită, scrie The Sun.

Speculații privind tensiuni interne

Pezeshkian, care conduce Iranul de doi ani, o perioadă marcată de tulburări interne și de război, a fost nevoit, în ultimele săptămâni, să dezmintă public afirmațiile potrivit cărora ar continua să amenințe cu demisia.

Speculațiile au apărut după ce Mohammad Bagher Kharazi, un aliat al liderului suprem, l-a acuzat pe Pezeshkian că ar fi nemulțumit de rolul pe care îl ocupă. Potrivit lui Kharazi, președintele s-ar simți frustrat și exclus de la multe dintre deciziile majore, de când conducerea iraniană a fost, în mare parte, decimată la începutul conflictului cu Statele Unite și Israelul.

Mehdi Tabatabaei, oficial de rang înalt din cadrul biroului președintelui iranian, a calificat aceste informații drept „complete absurdități și minciuni."

Chiar și Pezeshkian a fost nevoit să declare, într-un interviu televizat difuzat săptămâna aceasta: „Dacă voi dori să demisionez, voi anunța oficial acest lucru. Nu voi demisiona, voi rămâne în funcție."

Speculații privind starea de sănătate a lui Khamenei

Întâlnirea învăluită în mister survine după luni întregi de relatări potrivit cărora Khamenei ar fi suferit desfigurări atât de severe, încât ar avea nevoie de intervenții de chirurgie plastică și de o proteză.

Ayatollahul ar fi fost grav rănit în timpul atacurilor ordonate de Donald Trump asupra Iranului, la 28 februarie — atacuri în urma cărora ar fi murit și tatăl său, fostul lider al regimului, Ali Khamenei.

Potrivit unui raport recent al publicației The New York Times, ar fi ieșit acum la iveală detalii suplimentare privind starea sa exactă de sănătate. Piciorul liderului ar fi fost operat de trei ori, acesta urmând să primească o proteză, potrivit sursei citate.

Liderul, aflat departe de ochii publicului, ar fi suferit, de asemenea, o intervenție chirurgicală la o mână, care și-ar recăpăta, treptat, funcționalitatea, potrivit acelorași informații.

Restricții stricte de acces

În ciuda rănilor suferite, Khamenei ar fi continuat să conducă Iranul pe parcursul conflictului. Accesul la persoana liderului ar fi extrem de restricționat, potrivit raportului citat, care mai precizează că mulți dintre liderii de rang înalt ai regimului ar evita, în mod deliberat, contactul direct cu acesta, într-o încercare de a induce în eroare serviciile de informații israeliene.

Potrivit acelorași surse, Khamenei ar comunica cu ceilalți lideri religioși prin mesaje scrise de mână, introduse în plicuri sigilate, transmise printr-un lanț de curieri de încredere.

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