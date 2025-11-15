Fetiţa de doi ani moartă după o anestezie la clinica din București, condusă pe ultimul drum. Mesajul sfâșietor al tatălui

Fetiţa de doi ani care și-a pierdut viaţa după ce i s-a aplicat o anestezie totală la un cabinet stomatologic din Bucureşti este condusă sâmbătă, 15 noiembrie, pe ultimul drum la Câmpulung-Muscel.

Familia a ales o ceremonie restrânsă, iar fetiţa a fost îngropată într-un sicriu alb.

Tatăl a postat un mesaj emoţionant pe reţelele sociale: „Vei rămâne în inima mea pentru totdeauna.”

Potrivit presei locale, sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței de doi ani a ajuns la capela bisericii cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Parohia Vișoi. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie

Sara fusese dusă la clinica stomatologică pentru tratarea unor carii, însă starea ei s-a agravat rapid după inducerea anesteziei generale, medicii constând un stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor echipelor medicale, viaţa micuţei nu a putut fi salvată.

„M-au anunțat după o oră că a intrat în stop și după o oră și jumătate au sunat la 112. Au încercat ei să o resusciteze… poate dacă venea ambulanța”, a povestit mama

Primele informaţii indică faptul că Sara ar fi avut unele probleme medicale preexistente, ceea ce ar fi făcut anestezia generală extrem de riscantă.

„Niște valori la ficat erau mărite. Am întrebat trei medici și mi-au zis că sunt valori normale la copii mici”, a mai spus mama.

Reprezentanții clinicii stomatologice au transmis sâmbătă că unitatea medicală a funcționat „în baza autorizațiilor și avizelor necesare”, eliberate de instituțiile competente. Crystal Dental Clinic afirmă că a cooperat pe deplin cu autoritățile și că regretă profund tragedia

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea şi cu deplin respect faţă de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcaţi de cele întâmplate şi cooperăm integral cu autorităţile pentru clarificarea completă a situaţiei. Pentru corecta informare a publicului, menţionăm că activităţile de sedare profundă, desfăşurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unităţi care a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente”, se arată într-un comunicat de presă.

Cei de la clinică au susținut că fetița a mai trecut printr-o procedură de sedare profundă pe 27 ianuarie 2025, în cadrul aceleiași clinici și efectuată de aceeași echipă medicală, medic anestezist și medic stomatolog. Atunci, procedura s-a încheiat „fără complicații și cu o recuperare completă”.

„În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici”, au precizat reprezentanții clinicii într-un comunicat.

În urma tragediei, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a informat că incidentul petrecut la clinica stomatologică va fi verificat de Corpul de Control al Ministerului, de Inspecția Sanitară de Stat și de Colegiul Medicilor.