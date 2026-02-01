search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Paradoxul legii: ucigașii sub 14 ani „doar dorm” în centrele unde sunt internați, în rest sunt liberi prin oraș

Un nou caz de minor sub 13 ani care participă la săvârșirea unei infracțiuni grave – înjunghierea unui taximetrist – îl face pe fostul judecător Cristian Danileț să explice de ce este de părere că e necesară coborârea vârstei pentru răspunderea penală de la 14 la 13 ani.

Danileț crede că limita de vârstă pentru răspunderea penală trebuie coborâtă. FOTO: Arhivă personală
Danileț crede că limita de vârstă pentru răspunderea penală trebuie coborâtă. FOTO: Arhivă personală

Dezbaterea cu privire la răspunderea penală a minorilor, o reacție a cazului de la Cenei, în care trei minori au ucis cu bestialitate un prieten, este alimentată de un alt incident care produce emoție în opinia publică.

Autoritățile din județul Mureș au arestat, zilele trecute, doi adolescenți, de 15 și 16 ani, după ce au bătut și înjunghiat un taximetrist în vârstă de 54 de ani. Alături de ei se afla și un băiat de 13 ani, care nu va răspunde penal din cauza vârstei.

În acest context, fostul judecător Cristian Danileț relatează un caz similar din 2018, când un șofer din Lugoj a fost atacat de doi adolescenți care l-au omorât, i-au luat banii, l-au aruncat într-o pădure și i-au folosit mașina până au rămas fără benzină.

„Va ieși afară la un moment dat și va comite fapte de același gen, oricare dintre noi putând fi victimă”

„Având peste 14 ani, cei doi au putut fi condamnați de justiția română”, precizează Danileț pe pagina sa de Facebook.

Curtea de Apel Timișoara a decis ca unul dintre cei doi minori să fie condamnat la 9 ani în centrul de detenție de la Craiova pentru minori și a fost liberat condiționat anul trecut.

El a mai încercat de trei ori să fie liberat, dar se respinsese pe motiv că a lovit un deținut. Totuși, a fost recompensat de 64 ori, a participat la programe sociale și educative, a terminat liceul, a luat bacul, a devenit student. Motivarea se poate citi aici

Celălalt a primit 10 ani și 4 luni de detenție pentru minori, dar din cauza trecutul său s-a dispus să execute sancțiunea în Penitenciarul Arad. „De acolo, de vreo doi ani tot face cereri de liberare condiționată, dar toate au fost până acum respinse pe motiv că puștiul nu respecte regulile interne, a fost sancționat disciplinar de 31 de ori, nu merge la școală, nu vrea să muncească, a lovit pe cineva din penitenciar”, relatează Danileț.

Specialiștii au stabilit că riscul său de recidivă este crescut. Aici se poate citi toată motivarea. „Personal, nu cred că mai poate fi vreodată îndreptat. Va ieși afară la un moment dat și va comite fapte de același gen, oricare dintre noi putând fi victimă”, a concluzionat fostul judecător.

Diferența dintre cei doi: unul a fost dus la un centru de detenție pentru minori, celălalt într-un penitenciar. Cel din urmă rămâne, conform lui Danileț, un pericol pentru societate.

Ce înseamnă internarea într-un centrul specializat pentru minorul de sub 14 ani: „poate face ce vrea”

„Mă întorc la cazul de acum câteva zile din Tg.Mureș: minorul care a atacat cu cuțitul are 13 ani. Cum fapta a fost premeditată, sunt sigur că cei mai mari i-au spus lui să fie cel care atacă, pentru că neavând 14 ani el nu poate avea dosar penal, deci nu poate fi ridicat de poliție și dus la magistrat, iar ceilalți doi ar fi putut da vina pe el. Numai că, ce nu știau cei doi adolescenți, este că într-un caz de crimă, nu răspund doar cei care lovesc, ci și cei care țin victima”, explică Danileț.

Chiar și așa, legea spune că delincventul sub 14 ani trebuie obligatoriu luat de la familie de la DGASPC și dus la un centru specializat. „Doar că la acel centru el nu e închis, cum sunt cei de peste 14 ani: acolo doar are lucrurile personale și doarme, însă e liber să meargă la școală, poate ieși în oraș dacă spune unde pleacă și, în general, poate face ce vrea, fiind obligat să se prezinte la câteva activități care nu au niciun rezultat concret asupra îndreptării unor astfel de copii”, explică el.

În contextul în care în presă au apărut informații conform cărora cei trei copii ar fi fost internați la un centru al DGASPC anterior faptei, Danileț arată: „Dacă se confirmă asta, că cei trei au planificat o crimă chiar în instituția care trebuie să îi dezvețe de asemenea conduite....e un coșmar!”

Concluzia fostului judecător: „Dată fiind dezvoltarea minorilor din ultimele decenii, creșterea numărului de fapte violente comise de aceștia, la care adaug imposibilitatea statului prin DGASPC de a stăvili acest fel de comportament la puberi și adolescenți, e necesară coborârea vârstei pentru a avea dosar penal de la 14 la 13 ani.”

