Strategia prin care Ionuț Lupescu vrea să-l scoată din depresie pe Cornel Dinu. Fostul internațional s-a izolat de lume

Ionuț Lupescu (57 de ani) a vorbit despre situația lui Cornel Dinu (77 de ani), după ce „Mister” nu a mai apărut în spațiul public de o vreme, în afara perioadei în care, confruntat cu probleme de sănătate, a trebuit să meargă la spital.

Ionuț Lupescu păstrează legătura cu fostul său antrenor și spune că starea de sănătate a fostului antrenor al lui Dinamo este mai bună.

„Neamțul” și-a propus să-l ducă pe Cornel Dinu la stadionul Dinamo, care se află în proces de dărâmare.

„Am păstrat legătura cu nea Cornel, nu zilnic, dar am mai vorbit la câteva săptămâni. E oricum mult mai bine față de acum câteva luni, pentru că doarme mai bine, a renunțat la anumite somnifere, chiar dacă se culcă foarte târziu și se trezește foarte târziu.

Se aude și din vocea lui că vorbește mult mai clar, e puțin slăbit pentru că stă prea mult mult în casă și nu se plimbă, dar sper să vină căldură și să îi arăt ce e în parcul Dinamo, ce s-a făcut acolo sau ce nu mai e acolo”, a declarat Ionuț Lupescu, la Interviurile Digi Sport.

Mai mulți oameni din fotbal au încercat să-l scoată din depresie pe Cornel Dinu, printre care Mircea Lucescuu și Cristi Borcea, dar n-au izbutit.