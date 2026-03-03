SUA țintesc capacitățile navale ale Iranului. Imagini prin satelit arată o navă în flăcări în cartierul general al Marinei iraniene

Imagini prin satelit captate recent indică distrugeri extinse la baza navală a Iranului din Bandar Abbas, inclusiv ceea ce pare a fi o lovitură directă asupra navei IRINS Makran, una dintre cele mai importante platforme navale ale țării. Atacurile fac parte din campania militară în curs a SUA și Israelului, denumită Operațiunea Epic Fury, care, potrivit oficialilor americani, vizează dezmembrarea capacităților navale ale Iranului și neutralizarea amenințărilor cu rachete, relatează publicația de specialitate The War Zone.

Imaginile, captate pe 2 martie de compania americană Planet Labs, arată coloane groase de fum negru ridicându-se din zona centrală a facilității din Bandar Abbas. O altă coloană de fum pare să provină dintr-un punct de impact aflat pe chei, sugerând mai multe zone lovite în cadrul complexului portuar. Deși anumite sectoare ale bazei par relativ intacte, o mare parte a instalației este acoperită de fum, ceea ce îngreunează evaluarea completă a pagubelor.

Makran, cuprinsă de flăcări

Nava IRINS Makran, a fost surprinsă în flăcări în partea sudică a bazei. Vasul, inițial un petrolier, a fost transformat într-o așa-numită „navă-bază avansată”, fiind introdus în serviciu în 2021. Dotată cu o punte largă de zbor capabilă să opereze elicoptere, drone cu decolare verticală și, posibil, sisteme de rachete, Makran a reprezentat o piesă centrală în eforturile Iranului de a-și proiecta puterea navală dincolo de propriile ape teritoriale.

Deși nu este o navă de luptă clasică, Makran a funcționat ca platformă mobilă de sprijin logistic și lansare de drone. Distrugerea sau avarierea gravă a acesteia ar reprezenta o lovitură simbolică și operațională pentru strategia navală a Teheranului.

Alte nave de război posibil lovite

Comparația imaginilor din 2 martie cu cele realizate cu câteva zile înainte sugerează că una sau chiar două fregate au fost lovite. Analiștii subliniază că aceste nave s-ar număra printre cele mai valoroase ținte din port.

Statutul altor active majore rămâne incert. Un submarin din clasa Kilo și mai multe submarine de mici dimensiuni aflate în port par neavariate, însă fumul dens face dificilă confirmarea.

Analiza comparativă arată și că numeroase ambarcațiuni mai mici, precum și unele nave mai mari, au fost mutate recent din Bandar Abbas, probabil Iranul anticipând atacurile. Nu există indicii clare că alte nave s-ar fi scufundat în interiorul portului, iar amploarea pierderilor rămâne neclară.

Campanie extinsă împotriva forțelor navale iraniene

Bandar Abbas găzduiește cartierul general al Marinei iraniene și este amplasată strategic în apropierea Strâmtorii Hormuz - un punct vital pentru comerțul global cu energie, prin care tranzitează o parte semnificativă a aprovizionării mondiale cu petrol.

Președintele american Donald Trump a declarat în weekend că „anihilarea” marinei iraniene reprezintă un obiectiv central al Operațiunii Epic Fury. „Le anihilăm marina. Am scos deja din luptă 10 nave. Sunt pe fundul mării”, a afirmat acesta.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a descris operațiunea drept „clară, devastatoare și decisivă”, precizând că obiectivele sunt distrugerea amenințărilor cu rachete, eliminarea capabilităților navale și programul nuclear iranian.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a distrus 11 nave iraniene în Golful Oman, fără a preciza dacă Makran este inclusă în acest bilanț. Șeful Statului Major Interarme, generalul Dan „Razin” Caine, a confirmat că active navale iraniene au fost lovite încă din primele faze ale operațiunii.

Lovituri și în alte locații

Operațiunea s-a extins și în afara Bandar Abbas. Imagini satelitare anterioare au arătat distrugeri semnificative la baza navală iraniană din Konarak, în sud-estul țării. Mai multe nave, inclusiv o fregată din clasa Moudge (derivată din clasa Alvand), au fost grav avariate sau distruse.

De asemenea, CENTCOM a confirmat că a lovit nava Shahid Bagheri, descrisă drept un „portavion de drone”, echipată cu o punte de zbor înclinată. Statutul actual al acesteia nu este cunoscut.

Extinderea campaniei aeriene și cu rachete

Pe lângă țintele navale, forțele americane și israeliene au atacat sisteme de apărare antiaeriană, baze de rachete, infrastructură de informații și instalații pentru drone. Oficialii militari afirmă că obiectivul este obținerea superiorității aeriene și reducerea capacității Iranului de a riposta.

Iranul a răspuns prin lansarea de rachete și drone către baze americane, teritoriul Israelului și alte locații din regiune. SUA și aliații lor susțin că au interceptat sute de astfel de proiectile, însă unele au reușit să treacă de sistemele de apărare, provocând victime, inclusiv militari americani.

Implicații strategice

Bandar Abbas are o importanță strategică majoră datorită poziției sale lângă Strâmtoarea Hormuz. De-a lungul anilor, autoritățile iraniene au amenințat în repetate rânduri că vor bloca această rută maritimă în cazul unui conflict major.

Distrugerea forțelor navale iraniene a fost declarată drept prioritate a Operațiunii Epic Fury, astfel că este de așteptat ca noi informații și imagini satelitare să clarifice amploarea pagubelor. Lovirea navei Makran marchează un moment semnificativ în conflict și ar putea avea impact asupra echilibrului de putere navală în regiune.