search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA țintesc capacitățile navale ale Iranului. Imagini prin satelit arată o navă în flăcări în cartierul general al Marinei iraniene

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Imagini prin satelit captate recent indică distrugeri extinse la baza navală a Iranului din Bandar Abbas, inclusiv ceea ce pare a fi o lovitură directă asupra navei IRINS Makran, una dintre cele mai importante platforme navale ale țării. Atacurile fac parte din campania militară în curs a SUA și Israelului, denumită Operațiunea Epic Fury, care, potrivit oficialilor americani, vizează dezmembrarea capacităților navale ale Iranului și neutralizarea amenințărilor cu rachete, relatează publicația de specialitate The War Zone.

image

Imaginile, captate pe 2 martie de compania americană Planet Labs, arată coloane groase de fum negru ridicându-se din zona centrală a facilității din Bandar Abbas. O altă coloană de fum pare să provină dintr-un punct de impact aflat pe chei, sugerând mai multe zone lovite în cadrul complexului portuar. Deși anumite sectoare ale bazei par relativ intacte, o mare parte a instalației este acoperită de fum, ceea ce îngreunează evaluarea completă a pagubelor.

Makran, cuprinsă de flăcări

Nava IRINS Makran, a fost surprinsă în flăcări în partea sudică a bazei. Vasul, inițial un petrolier, a fost transformat într-o așa-numită „navă-bază avansată”, fiind introdus în serviciu în 2021. Dotată cu o punte largă de zbor capabilă să opereze elicoptere, drone cu decolare verticală și, posibil, sisteme de rachete, Makran a reprezentat o piesă centrală în eforturile Iranului de a-și proiecta puterea navală dincolo de propriile ape teritoriale.

Deși nu este o navă de luptă clasică, Makran a funcționat ca platformă mobilă de sprijin logistic și lansare de drone. Distrugerea sau avarierea gravă a acesteia ar reprezenta o lovitură simbolică și operațională pentru strategia navală a Teheranului.

Alte nave de război posibil lovite

Comparația imaginilor din 2 martie cu cele realizate cu câteva zile înainte sugerează că una sau chiar două fregate au fost lovite. Analiștii subliniază că aceste nave s-ar număra printre cele mai valoroase ținte din port.

Statutul altor active majore rămâne incert. Un submarin din clasa Kilo și mai multe submarine de mici dimensiuni aflate în port par neavariate, însă fumul dens face dificilă confirmarea. 

Analiza comparativă arată și că numeroase ambarcațiuni mai mici, precum și unele nave mai mari, au fost mutate recent din Bandar Abbas, probabil Iranul anticipând atacurile. Nu există indicii clare că alte nave s-ar fi scufundat în interiorul portului, iar amploarea pierderilor rămâne neclară.

Campanie extinsă împotriva forțelor navale iraniene

Bandar Abbas găzduiește cartierul general al Marinei iraniene și este amplasată strategic în apropierea Strâmtorii Hormuz - un punct vital pentru comerțul global cu energie, prin care tranzitează o parte semnificativă a aprovizionării mondiale cu petrol.

Președintele american Donald Trump a declarat în weekend că „anihilarea” marinei iraniene reprezintă un obiectiv central al Operațiunii Epic Fury. „Le anihilăm marina. Am scos deja din luptă 10 nave. Sunt pe fundul mării”, a afirmat acesta.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a descris operațiunea drept „clară, devastatoare și decisivă”, precizând că obiectivele sunt distrugerea amenințărilor cu rachete, eliminarea capabilităților navale și programul nuclear iranian.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a distrus 11 nave iraniene în Golful Oman, fără a preciza dacă Makran este inclusă în acest bilanț. Șeful Statului Major Interarme, generalul Dan „Razin” Caine, a confirmat că active navale iraniene au fost lovite încă din primele faze ale operațiunii.

Lovituri și în alte locații

Operațiunea s-a extins și în afara Bandar Abbas. Imagini satelitare anterioare au arătat distrugeri semnificative la baza navală iraniană din Konarak, în sud-estul țării. Mai multe nave, inclusiv o fregată din clasa Moudge (derivată din clasa Alvand), au fost grav avariate sau distruse.

De asemenea, CENTCOM a confirmat că a lovit nava Shahid Bagheri, descrisă drept un „portavion de drone”, echipată cu o punte de zbor înclinată. Statutul actual al acesteia nu este cunoscut.

Extinderea campaniei aeriene și cu rachete

Pe lângă țintele navale, forțele americane și israeliene au atacat sisteme de apărare antiaeriană, baze de rachete, infrastructură de informații și instalații pentru drone. Oficialii militari afirmă că obiectivul este obținerea superiorității aeriene și reducerea capacității Iranului de a riposta.

Iranul a răspuns prin lansarea de rachete și drone către baze americane, teritoriul Israelului și alte locații din regiune. SUA și aliații lor susțin că au interceptat sute de astfel de proiectile, însă unele au reușit să treacă de sistemele de apărare, provocând victime, inclusiv militari americani.

Implicații strategice

Bandar Abbas are o importanță strategică majoră datorită poziției sale lângă Strâmtoarea Hormuz. De-a lungul anilor, autoritățile iraniene au amenințat în repetate rânduri că vor bloca această rută maritimă în cazul unui conflict major.

Distrugerea forțelor navale iraniene a fost declarată drept prioritate a Operațiunii Epic Fury, astfel că este de așteptat ca noi informații și imagini satelitare să clarifice amploarea pagubelor. Lovirea navei Makran marchează un moment semnificativ în conflict și ar putea avea impact asupra echilibrului de putere navală în regiune.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
digi24.ro
image
Un zbor Dubai-București pentru românii blocați în zona de conflict a fost anulat dintr-un motiv surprinzător
stirileprotv.ro
image
„Bineînțeles că a venit un nepalez!” Ce a pățit un client Bolt, după ce a comandat o cursă de 1.2 km, în Dudu
gandul.ro
image
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
mediafax.ro
image
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine să plece din Arabia Saudită”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
Elevii plecaţi la "schi" în Orientul Mijlociu vor să intre online la ore. Se vor alege cu absenţe
observatornews.ro
image
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
cancan.ro
image
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Câți bani face pe oră un cerșetor în București în 2026. Poliția Locală Sector 6 a dezvăluit cât se poate câștiga din milă
playtech.ro
image
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Ce limbă vorbesc copiii Nicoletei Luciu: „Singura care vorbește română sunt eu”
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria