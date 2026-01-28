Cursa groazei: taximetrist înjunghiat de trei adolescenți din Târgu Mureș după ce au refuzat să plătească

Un taximetrist din Târgu Mureș a ajuns la spital după ce a fost atacat de trei adolescenți care au refuzat să plătească pentru cursa efectuată. Unul dintre minori l-a înjunghiat pe șofer în zona feței.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Râciu au fost sesizați prin 112 de către bărbatul care desfășura activități de transport persoane în regim de taxi. Acesta a declarat că transporta trei tineri din zona Unirii a municipiului Târgu Mureș către localitatea Porumbeni.

Ajunși la ieșirea din cartierul Voiniceni, taximetristul le-a cerut să achite suma indicată de aparat. Cei trei au refuzat, astfel a izbucnit un conflict verbal care a degenerat rapid.

La un moment dat, unul dintre adolescenți l-a lovit pe șofer cu un obiect tăietor-înțepător în zona obrazului, după care toți trei au fugit.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, iar taximetristul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri. Starea sa este stabilă, potrivit primelor informații.

Polițiștii au reușit să-i identifice rapid pe cei trei suspecți. Este vorba despre minori cu vârste de 13, 15 și 16 ani.

Aceștia au fost conduși la sediul poliției, unde continuă cercetările sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.

Pe numele adolescenților a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și tâlhărie.