Ciprian Ciucu anunță deblocarea concursurilor pentru posturile de manageri de teatre: „Vor fi pe bune”

Primăria Capitalei se pregătește să redeschidă competiția pentru conducerea teatrelor bucureștene, după o perioadă lungă în care posturile de manageri au rămas blocate. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că regulamentul pentru organizarea concursurilor a fost publicat în transparență decizională și că în două săptămâni vor începe înscrierile pentru formarea comisiilor de evaluare.

Edilul spune că a răspuns solicitărilor venite din partea comunității artistice, care a cerut insistent reluarea procedurilor de selecție.

„Așa cum am promis, deblochez concursurile pentru posturile de manageri de teatre. Astăzi am pus pentru două săptămâni în transparență/dezbatere regulamentul privint concursurile. E făcut în baza legii. Dacă este loc să fie îmbunătățit, vă fi îmbunătățit. Si predictibil. Prima data vom selecta, conform legii, comisiile de concurs”, a transmis primarul într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Să-și asume să facă performanță în baza unor mandate predictibile”

Ciprian Ciucu subliniază că procesul va fi unul transparent și independent.

„Înscrierile, si îi rog pe cei cu experiență să se înscrie, vor începe peste două săptâmâni. Pentru comisii, nu pentru directori. Și cele pentru directori vor fi programte după ce vom avea comisiile. Tot ce pot să vă spun este că aceste concursuri vor fi pe bune, vor fi desfăsurate de către specialiști, nu vor fi decise de către mine. Așa, cum este normal. Teatrele noastre au nevoie de manageri stabili, care să-și asume să facă performanță în baza unor mandate predictibile!”.

Reluarea concursurilor vine într-un moment în care instituțiile teatrale din Capitală reclamă lipsa de predictibilitate și nevoia unor conduceri stabile.

Criteriile pentru selecția experților care vor face parte din comisiile de concurs

Pe site-ul Primăriei Capitalei au fost publicate criteriile pentru selecția experților care vor face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de manageri ai teatrelor bucureștene. Candidații trebuie să fie profesioniști cu experiență și notorietate în domeniul cultural și să nu fi avut, în ultimii doi ani, relații contractuale nici cu instituția de spectacole pentru care se organizează concursul, nici cu vreunul dintre candidați.

Înscrierile sunt deschise în perioada 10–24 martie, iar specialiștii interesați își pot depune candidatura printr-un e-mail trimis la adresa cultura@pmb.ro.

După constituire, comisiile vor analiza proiectele de management, vor intervieva candidații și vor selecta persoanele considerate potrivite pentru conducerea instituțiilor.

Regulamentul complet

Pentru fiecare teatru va fi formată o comisie distinctă, alcătuită din experți independenți și reprezentanți ai Primăriei Capitalei. Un specialist poate participa în mai multe comisii, dacă îndeplinește condițiile legale.

Concursurile vor fi organizate pentru o listă amplă de instituții: Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, teatrele Bulandra, Metropolis, Odeon, Nottara, „Ion Creangă”, „Constantin Tănase”, Teatrul Evreiesc de Stat, Excelsior, Masca, Opera Comică pentru Copii, Țăndărică, „Stela Popescu” și Teatrul Dramaturgilor Români.

Regulamentul complet, aflat în dezbatere publică, poate fi consultat AICI.