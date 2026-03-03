Putin îl laudă pe Orbán pentru poziția față de Ucraina: Discuții despre prizonieri și criza din Orientul Mijlociu

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avut o discuție telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în care au abordat situația din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu. Kremlinul susține că liderul rus a apreciat poziția Budapestei în privința conflictului.

Potrivit informațiilor transmise de Moscova, primul subiect al convorbirii a fost escaladarea bruscă a situației din jurul Iranului și din Orientul Mijlociu, inclusiv posibilele efecte asupra pieței globale a energiei.

Cei doi lideri au discutat apoi și despre războiul din Ucraina, potrivit publicației European Pravda. Kremlinul a transmis că „Putin a remarcat poziția de principiu a conducerii maghiare în sprijinul unei soluționări politice și diplomatice a conflictului [războiul Rusiei împotriva Ucrainei – n.r.], precum și aspirația sa generală de a urma o politică echilibrată și suverană în afacerile internaționale”.

Subiect sensibil: maghiarii mobilizați în Ucraina

În cadrul convorbirii au fost abordate și problemele legate de cetățenii maghiari mobilizați în armata ucraineană și luați prizonieri de forțele ruse.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei, invocând ceea ce a numit „vânătoarea violentă” a maghiarilor pentru mobilizare.

Ungaria blochează noi sancțiuni și un împrumut pentru Kiev

În același timp, Uniunea Europeană intenționa să adopte al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la marcarea a patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă. Totuși, Ungaria a blocat decizia și a împiedicat și acordarea unui împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Poziția Budapestei continuă astfel să provoace tensiuni în interiorul UE, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.