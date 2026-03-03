search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
SURSE Ministrul Finanțelor, discuții cu președintele Nicușor Dan privind bugetul de stat pe 2026

Publicat:

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat marți cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni despre proiectul de buget pe anul 2026, potrivit unor surse „Adevărul”. Proiectul trebuie finalizat până miercuri pentru a fi aprobat în ședință de Guvern până la finalul săptămânii.

FOTO Administrația prezidențială
FOTO Administrația prezidențială

La Cotroceni a fost și premierul Ilie Bolojan, care a participat la ceremonia de depunere a jurământului de către noul ministru al Educației, Mihai Dimian, însă nu este clar dacă acesta a participat inclusiv la discuțiile celor doi. 

Președintele Nicușor Dan a cerut implementarea Referendumului pe care l-a inițiat în 2024. „Parlamentul trebuie să fie pro-activ și să schimbe partea de taxe locale, și una care ține de legea bugetului național – împărțirea între Primăria Capitalei și primăriile de sector. Eu nu o să semnez legea bugetului național care ignoră Referendumul”, a spus Nicușor Dan.

Pentru a intra în vigoare, Legea bugetului trebuie promulgată de președinte, care o poate ataca la CCR sau retrimite Parlamentului.

Amintim că în 2024 Nicușor Dan a ințiat un Referendum (validat de bucureșteni) cu întrebările:

  1. Sunteți de acord ca repartizarea impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale între Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector să fie aprobată de Consiliul General al Municipiului București?
  2. Sunteți de acord ca Primarul General al Municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?
  3. Sunteți de acord ca Primăria Municipiului București să finanțeze și să implementeze un program de educație pentru sănătate și prevenirea consumului de droguri în toate școlile din București?

Contre privind bugetul pe 2026

În timp ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare spune că proiectul bugetului de stat pe anul 2026 aduce un record al investițiilor și fondurilor europene atrase de România PSD a amenințat că va bloca bugetul de stat la votul din Legislativ, acolo unde asigură majoritatea parlamentară. Sorin Grindeanu a indicat că proiectul trebuie să respecte și punctul de vedere al PSD, care a cerut integrarea unui pachet de măsuri de solidaritate pentru persoanele vulnerabile. Sursa de finanțare pentru acest pachet rămâne însă neclară. 

