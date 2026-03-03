search
Marți, 3 Martie 2026
Video Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Într-un moment de tensiune extremă în Orientul Mijlociu, președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a ales să transmită un semnal puternic de stabilitate printr-un gest neașteptat. Luni seară, liderul a fost surprins făcând o baie de mulțime într-unul dintre cele mai mari centre comerciale din lume, Dubai Mall, chiar în contextul în care regiunea se confruntă cu o escaladare militară fără precedent între Iran, SUA și Israel.

Sursa video: Instagram / @bo.dhahii 

Imaginile devenite virale pe rețelele de socializare îl înfățișează pe șeicul Mohamed plimbându-se relaxat prin galeriile comerciale, însoțit de o delegație de oficiali. Într-un moment care a captat atenția internauților, un cetățean din Ghana s-a apropiat de liderul statului pentru a-l saluta. Dialogul scurt dintre cei doi a subliniat atmosfera de normalitate pe care autoritățile încearcă să o mențină: președintele l-a întrebat pe bărbat dacă este fericit, primind un răspuns afirmativ. După ce șeicul i-a urat un sejur plăcut, vizitatorul a concluzionat: „Foarte bine, țară sigură”.

Liderul nu s-a limitat doar la plimbare, acesta fiind filmat ulterior la o masă din incinta mall-ului, în timp ce turiștii profitau de ocazie pentru a-i face fotografii. Apariția sa publică a fost interpretată de susținători ca o garanție a securității, într-o perioadă în care criza regională pare să se adâncească de la o zi la alta, relatează Anadolu.

Sursa video: X/ @BRICSinfo

Provocările de securitate și scutul Dubaiului

Această ieșire publică are loc într-un climat de incertitudine, după ce Emiratele Arabe Unite au confirmat interceptarea a zeci de drone și atacuri aeriene lansate de Iran. Deși conflictul a luat o turnură îngrijorătoare sâmbătă, când represaliile iraniene au vizat sectoare cheie din Dubai, viața cotidiană pare să își urmeze cursul. Potrivit martorilor, centrele comerciale au rămas pline de rezidenți și turiști, în ciuda amenințărilor persistente.

Timp de decenii, Dubaiul s-a promovat ca un refugiu de lux și stabilitate, o zonă unde conflictele din restul Orientului Mijlociu nu reușeau să pătrundă. Totuși, evenimentele recente, în care rachetele au lovit zone emblematice ale orașului, au pus la încercare această imagine de invulnerabilitate.

Eforturi pentru menținerea încrederii

Autoritățile de la Abu Dhabi, aliați apropiați ai Statelor Unite, au intervenit rapid pentru a gestiona atât pagubele materiale, cât și impactul asupra încrederii investitorilor. Autoritatea Națională pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență a dat asigurări oficiale, precizând că „situația rămâne sub control”. Cu toate acestea, pentru locuitorii care au fost martori la atacuri și care au început să își facă provizii, sentimentul de siguranță rămâne unul fragil.

În prezent, criza are și ramificații logistice majore. Zeci de mii de persoane, printre care se află și numeroși cetățeni români, sunt blocate în Emiratele Arabe Unite. Spațiile aeriene din regiune rămân în mare parte închise sau sunt considerate nesigure, transformând hub-ul de transport aerian într-o capcană temporară pentru călătorii internaționali.

