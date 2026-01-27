search
Primele trenuri electrice fabricate în Polonia au ajuns în România și început testele pe căile ferate. Garniturile PESA au fost achiziționate din fonduri europene și sunt echipate cu sisteme moderne de siguranță și supraveghere. Autoritatea pentru Reformă Feroviară a semnat un contract în valoare de 561 de milioane de euro pentru achiziția a 62 de rame electrice produse în Polonia. Potrivit calendarului de livrare, trenurile vor ajunge treptat în România până în 2027.

Primele trenuri electrice fabricate în Polonia au ajuns în România FOTO pesa.pl
Primele trenuri electrice fabricate în Polonia au ajuns în România FOTO pesa.pl

Noile trenuri sunt proiectate să atingă viteze de până la 160 km/h, însă, în prezent, infrastructura feroviară din România permite atingerea acestei viteze doar pe câteva tronsoane limitate. Sunt complet electrice, au 3 vagoane și 80 de metri lungime, 224 de locuri, spații dedicate pentru biciclete și bagaje, dar și acces pentru persoanele cu dizabilități. Până în prezent, opt rame PESA au ajuns în România, dintre care patru sunt deja recepționate, iar trei ar urma să intre în circulație comercială începând cu luna martie. Până atunci, fiecare tren trebuie să acumuleze cel puțin 10.000 de kilometri de probe.

Începând cu luna februarie și până aproape de 2027 vor fi livrate toate. Din luna martie, cam patru trenuri vor fi livrate în fiecare lună”, a declarat Hanna Wiśniewska-Sîrbu, reprezentanta PESA, estimând că din martie ele pot circula cu călători. 

Unul dintre trenurile electrice PESA a fost filmat la Bacău în timpul testelor: „Surprins azi și la Bacău, pe o vreme tipic bacoviană. Au început testele pe Magistrala 500, pentru noul tren regional electric construit de PESA Polonia, pentru România”, au scris pasionații de la Trainspotting Bacău.

Garniturile sunt echipate cu sisteme moderne de siguranță și supraveghere, inclusiv senzori și camere video care permit monitorizarea permanentă a vagoanelor. Astfel, mecanicul locomotivei are acces în timp real la informații despre activitatea din tren și poate interveni prompt în cazul apariției unei situații neprevăzute: dacă este folosită maneta de siguranță sau sunt detectate comportamente nepermise, cum ar fi fumatul.

De asemenea, există un telefon care permite comunicarea directă între cabină și interiorul trenului, pentru luarea rapidă a măsurilor necesare siguranței pasagerilor.

Trenul dispune și de pilot automat, capabil să detecteze condiția căii ferate pe următorii zece kilometri, însă, în România, infrastructura feroviară nu permite utilizarea acestui tip avansat de sistem de siguranță, prezent în Polonia, Cehia sau Germania.

Mecanicii au fost instruiți pentru operarea noilor rame, care sunt dotate cu frânare regenerativă – un sistem prin care energia se întoarce în rețeaua electrică.

Traseele pe care vor circula trenurile PESA

În următorii doi ani, trenurile ar urma să circule pe mai multe rute importante, menite să lege Capitala de marile orașe din Moldova și Transilvania:

  • București Nord – Brașov
  • București Nord – Adjud
  • București Nord – Pitești
  • București Nord – Călărași
  • Brașov – Gheorgheni
  • Iași – Suceava
  • Cluj-Napoca – Craiova
  • Constanța – Suceava

Un tren produs de firma Pesa costă 37 de milioane de lei, adică în jur de 7 milioane de euro, iar contractul se ridică la 2,77 miliarde de lei, echivalentul a 560 milioane de euro pentru un total de 62 de garnituri.

Pe calea ferată circulă momentan trenurile Alstom: însă din 37 de rame, doar zece sunt pe șine. Spre deosebire de cele poloneze, trenurile produse de grupul francez au mai multe vagoane, iar o garnitură costă 50 de milioane de lei. Leagă București - Brașov sau București - Constanța.

În paralel, oficialii analizează licitația pentru primele 12 trenuri cu hidrogen, produse de Siemens Mobility, fiecare estimat la 12 milioane de euro.

