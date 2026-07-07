Panică la marginea Capitalei: urs de 500 de kg văzut în Pădurea Snagov. Pădurar: „Când l-am văzut, am înghețat”

Un urs observat în Pădurea Snagov și în apropierea comunei Gruiu a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor, după ce animalul a fost văzut de mai multe ori în ultimele două săptămâni.

Un pădurar spune că s-a întâlnit față în față cu ursul în timpul unei patrulări prin pădure.

„El mergea paralel cu mine, la 20-25 de metri de mine. Am rămas blocat, pentru că eu n-am mai văzut urs”, a declarat Marian Dumitrache, citat de Observator.

„Când l-am văzut, am înghețat”

Pădurarul povestește că, pentru câteva momente, el și ursul s-au aflat la doar câțiva metri distanță.

„Când l-am văzut, am îngheţat. Nu am nimic la mine, în pădure. Nu pot să mă întorc înapoi. Până la şosea nici nu m-am mai uitat în urmă. Mare? Da, 400-500 de kile!”, a spus acesta.

Potrivit Observator, ursul a fost semnalat de trei ori în ultimele două săptămâni în zona comunei Gruiu, aflată la aproximativ 40 de kilometri de București. Într-unul dintre cazuri, animalul ar fi distrus mai mulți stupi în căutare de hrană.

Primarul reclamă lipsa unor soluții

Primarul comunei Gruiu, Ion Samoilă, susține că a solicitat sprijin autorităților, însă spune că, în locul unor măsuri concrete, a primit doar instrucțiuni privind procedura de urmat.

„Eu fac o comisie, dar mergem cu băţul sau cu coada de lopată să ne batem cu ursul? (...) Stăm cu mâinile legate că nu avem puşca cu tranchilizant”, a declarat edilul.

Jandarmii au anunțat că au trimis un echipaj în zonă, însă ursul nu a mai fost găsit. Totuși, patrulele continuă monitorizarea zonei și le recomandă oamenilor să sune la 112 dacă observă din nou animalul.

Scandal pe tema urșilor

România va demara demersuri oficiale la nivelul Comisiei Europene pentru modificarea statutului de protecție al ursului brun, astfel încât specia să nu mai fie încadrată în categoria celor strict protejate. Activiştii contestă propunerea lui Tanczos Barna privind ursul brun și susține că statul a eșuat atât în protejarea oamenilor, cât și a speciei: „Problema României nu este că legea protejează prea mult ursul. Problema este că statul a protejat prea puţin oamenii şi prea puţin ursul”.