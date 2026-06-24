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CCR dezbate azi, din nou, trei sesizări depuse de președintele Nicușor Dan. Ce legi sunt contestate

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Curtea Constituțională (CCR) dezbate miercuri, 24 iunie, trei sesizări de neconstituționalitate depuse de președintele Nicușor Dan. Acestea vizează legea privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor, legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului și actul normativ referitor la utilizarea plajelor de la Marea Neagră.

CCR dezbate trei sesizări de neconstituționalitate depuse de președintele Nicușor Dan
CCR/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Referitor la Legea privind urșii bruni, șeful statului notează în sesizare că nivelul de prevenţie concretizat în vânătoare anuală planificată ar putea fi considerat o măsură disproporţionată, dacă nu se demonstrează ştiinţific că populaţia de urs brun este excesiv de numeroasă şi că alte soluţii de păstrare a echilibrului ecologic şi siguranţei populaţiei nu sunt suficiente.

În acest caz, pot fi încălcate norme europene, a menţionat el, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan susține că legea privind intervenția împotriva urșilor nu respectă cerințele impuse de legislația europeană, deoarece nu prevede explicit verificarea unor alternative înainte de eliminarea animalelor.

Președintele mai afirmă că actul normativ transformă o derogare excepțională într-un mecanism permanent și atribuie Parlamentului atribuții administrative care ar trebui să revină Executivului.

„O normă care interzice un comportament (uciderea femelelor cu pui), dar nu prevede o sancţiune pentru încălcarea interdicţiei, încetează să mai fie o normă juridică obligatorie, devenind o simplă recomandare morală.

Fără calificarea încălcării interdicţiei ca faptă contravenţională sau penală şi stabilirea unei sancţiuni, norma este lipsită de forţă coercitivă, încălcând cerinţa calităţii legii, care presupune, printre altele, ca destinatarii să poată prevedea consecinţele nerespectării ei”, a transmis Nicuşor Dan.

Conform acestuia, aprobarea a 859 de exemplare de urs brun ca nivel de prevenţie la nivel naţional fără un sistem de monitorizare digital/în timp real, de tipul unei baze de date accesibile gestionarilor fondurilor cinegetice şi autorităţilor simultan, face ca respectarea plafonului stabilit să fie imposibilă.

Legea contestată aprobă pentru anul 2026 recoltarea a 969 de urși bruni la nivel național – 859 în scop preventiv și 110 în scop de intervenție –, dublând practic cotele stabilite pentru 2024. Actul normativ stabilește și condițiile de recoltare, precum și regimul blănurilor și craniilor provenite de la exemplarele extrase, care în anumite situații rămân în proprietatea statului.

Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului

De asemenea, CCR dezbate și sesizarea lui Nicușor Dan în legătură cu actul normativ pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

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Șeful statului contestă modificările aduse Legii privind protecția copilului, care fac obligatorie consilierea psihologică a minorului fără acordul părinților și introduc sancțiuni penale pentru nerespectarea unor obligații legale.

Președintele susține că prevederile sunt neclare și pot duce la suprapunerea procedurilor contravenționale și penale pentru aceeași faptă, ridicând totodată probleme de compatibilitate cu dreptul european.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa constantă că principiul „ne bis in idem” operează ori de câte ori o persoană este sancţionată de două ori pentru aceeaşi faptă, indiferent de calificarea formală (penală sau contravenţională) a sancţiunilor aplicate.

Președintele mai arată că legea extinde răspunderea penală și asupra reprezentanților legali ai copilului, deși obligațiile respective sunt prevăzute doar pentru părinți.

În plus, el consideră că unele prevederi sunt incoerente deoarece vizează minori care, prin definiție, nu răspund penal, ceea ce ridică probleme de constituționalitate și de protejare a interesului superior al copilului.

Nicușor Dan susține că eliminarea acordului părinților pentru consilierea psihologică a copilului contrazice principiul interesului superior al copilului, care include dreptul la viață de familie.

În opinia sa, măsura transformă protecția copilului într-o intervenție coercitivă a statului, fără implicarea familiei.

Președintele mai critică extinderea posibilității de plasament în centre rezidențiale pentru minorii care au comis fapte cu violență, arătând că această categorie poate include și fapte mai puțin grave, precum amenințările sau îmbrâncelile. El consideră că separarea copilului de familie în astfel de cazuri poate fi o măsură disproporționată.

„Diferenţa de tratament faţă de regimul anterior (care impunea un grad ridicat de pericol social) este flagrantă şi lipsită de justificare raţională, violând principiul proporţionalităţii consacrat de art. 53 din Constituţie şi principiul interesului superior al copilului consacrat de art. 49 alin. (1) din Constituţie şi de art. 3 din Convenţia ONU privind drepturile copilului”, punctează preşedintele.

Concret, susţine Nicuşor Dan, extinderea măsurii plasamentului rezidenţial la orice faptă cu violenţă, indiferent de gravitatea ei concretă şi fără a distinge după natura şi intensitatea violenţei, depăşeşte cu mult scopul legitim al legii şi nu poate fi considerată o măsură necesară şi proporţională, cu atât mai mult cu cât ea priveşte copiii care nu răspund penal şi faţă de care legiuitorul este obligat constituţional să reglementeze măsuri de protecţie, nu de sancţionare.

Legea privind utilizarea plajei Mării Negre

Nu în ultimul rând, CCR ar putea pronunţa, miercuri, o decizie în cazul sesizării preşedintelui asupra Legii privind utilizarea plajei Mării Negre.

În luna noiembrie a anului trecut, şeful statului a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Nicușor Dan contestă prevederea care permite statului să dea gratuit primăriilor de pe litoral până la 20% din suprafața plajelor turistice pentru amenajarea unor plaje publice.

Președintele susține că plajele fac parte din domeniul public al statului, iar autoritățile locale nu pot primi în folosință gratuită astfel de terenuri, motiv pentru care măsura ar încălca Constituția.

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