Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce

Publicat:

Pachetul 2 de măsuri de austeritate, pus în dezbatere publică, prevede, printre altele majorarea amenzilor cu 30% dacă nu sunt plătite în maximum 3 luni și cu încă 30% dacă nu sunt plătite în maximum 6 luni, precum și suspendarea dreptului de a conduce în anumite condiții.

Şapte şoferi au rămas fără permis de conducere, iar trei s-au ales şi cu dosare penale

Potrivit proiectului de lege, pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Dezvoltării, modificările și completările Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aduc clarificări, astfel:

a) prin intermediul platformei gestionate de Direcția Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări vor fi oferite serviciile publice electronice, incluzând situația fiscală atât a vânzătorilor, cât cumpărătorilor, în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul. Această situație este valabilă și în situația în care un contribuabil radiază din circulație un mijloc de transport.

b) perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă atunci când contravenientul prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce.

Aceste modificări au fost introduse pentru a încuraja și facilita regularizarea situației contravenienților, oferindu-le o motivație suplimentară de a-și achita toate datoriile către bugetul local. Astfel, modificarea urmărește să promoveze responsabilitatea civică și fiscală, contribuind în același timp la stabilitatea financiară a bugetului local, precum și dezvoltarea platformei gestionate de Direcția Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări.

Totodată, sunt aduse clarificări și completări referitoare la reglementările privind verificarea cunoștințelor despre regulile de circulație, suspendarea dreptului de a conduce și procedurile legate de acestea.

De asemenea, sunt aduse modificări la condițiile de reluare a dreptului de a conduce după suspendare, astfel, conducătorii auto pot relua dreptul de a conduce, cu excepția cazurilor în care dreptul a fost suspendat de o autoritate locală din motive legate de neplata amenzilor contravenționale. Aceasta înseamnă că neachitarea amenzilor poate duce la suspendarea temporară a dreptului de a conduce, ca măsură de presiune pentru recuperarea creanțelor.

Modificările aduse clarifică procedura și condițiile pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor despre reguli, precum și pentru suspendarea și reluarea dreptului de a conduce în funcție de plata amenzilor.

Potrivit proiectului de lege, reluarea dreptului de a conduce se poate face dacă persoana „prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul, inclusiv dovada achitării amenzii aplicate pentru săvârşirea contravenţiei care a determinat suspendarea dreptului de a conduce”.

Citește și: Guvernul dublează impozitele pe clădirile fără autorizație de construire. Până când se aplică măsura

Acestea sunt menite să asigure o mai bună aplicare a legii și să încurajeze plata amenzilor contravenționale, legat de condițiile de conducere pe drumurile publice.

Amenzile, majorate cu 30% dacă nu sunt plătite în 3 luni 

Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare vizează:

a) ajustarea cuantumului amenzilor în funcție de nivelul de autoritate emitentă a hotărârii și de gravitatea posibilă a contravenției, sporind limitele pentru autoritățile județene și ale Municipiului București precum și pentru cele locale. Aceasta poate avea ca scop o mai bună diferențiere a sancțiunilor și o adaptare la realitatea economică sau socială.

b) clarificarea situației în care contravenientul nu este prezent la momentul încheierii procesului-verbal sau refuză primirea acestuia, iar aceste împrejurări nu au fost înregistrate cu mijloace audio-video, atunci comunicarea se va realiza direct de către agentul constatator în termen de maximum două luni de la încheiere.

Scopul acestei modificări este de a asigura o modalitate clară și eficientă de comunicare în situațiile în care contravenientul refuză sau nu este disponibil pentru primirea procesului-verbal, chiar și atunci când nu există înregistrări audio-video care să ateste aceste împrejurări.

Astfel, se clarifică procedura de comunicare și se evită blocajele în procesul de transmitere a actului, contribuind la respectarea termenelor legale și la eficiența procesului contravențional.

c) se completează excepția privind posibilitatea ca, în domeniul urbanismului, contravenientul să poată plăti jumătate din amenda aplicată în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, scopul fiind facilitarea achitării amenzilor și încurajarea soluționării rapide a sancțiunilor în acest domeniu. Aceeași posibilitate se instituie și în domeniul oganizării și desfășurării adunărilor publice, în domeniul conviețuirii sociale, a ordinii și liniștii publice, în domeniul pazei obiectivelor și bunurilor, în domeniul regimului armelor și munițiilor, precum și în domeniul materiilor explozive.

d) se adaugă reguli privind majorarea cuantumului amenzilor contravenționale în cazul neachitării lor la termenele inițiale: o majorare de 30% dacă amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit și o altă majorare de 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni.

e) se permite organelor fiscale locale cesionarea creanțelor fiscale rezultate din neachitarea amenzilor către executori judecătorești sau operatori specializați, pentru recuperarea sumelor, inclusiv cu adăugarea unor cheltuieli și profit, iar detaliile cesiunii trebuie consemnate într-un contract. Aceste modificări vizează consolidarea măsurilor de recuperare a amenzilor neachitate și sporirea eficienței în colectare.

