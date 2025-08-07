search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Noi reguli pentru cei care vând și cumpără mașini în același an

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Noul pachet de măsuri fiscal-bugetare aduce o serie de reguli noi privind situațiile în care o persoană achiziționează și vinde în același an mijloace de transport, stabilind termene clare și responsabilități pentru proprietarii de mașini.

Mai mulți bărbați la un târg de mașini second hand
Guvernul stabilește noi reguli pentru cei care vând și cumpără mașini în același an

Proiectul pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării prevede că pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic, se stabilește un singur termen de plată a impozitului, respectiv data înstrăinării.

„Se stabilește obligația proprietarului de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport și precizând că, din data de 1 ianuarie a anului următor radierii, acesta nu mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport. De asemenea, se reafirmă obligația de a achita toate obligațiile fiscale restante până la data radierii”, se menționează în Expunerea de motive a actului normativ.

Scopul acestor modificări este clarificarea și simplificarea modalității de calcul și plată a impozitului pentru mijloacele de transport achiziționate și vândute în același an, prin stabilirea unui singur termen.

Îmbunătățirea procedurii de radiere din circulație, stabilind termene clare și responsabilități pentru proprietari, precum și eliminarea obligației de plată a impozitului după radiere.

În general, aceste modificări vizează eficientizarea administrării fiscale și reducerea eventualelor confuzii sau erori în procesul de impozitare a mijloacelor de transport.

Autoritățile locale pot stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale

Actul normativ stabilește că autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale, astfel încât sumele generate de aceste cote să fie cel puțin echivalentul facilităților fiscale acordate contribuabililor prin hotărâri ale autorităților, cu excepția bonificațiilor pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale pentru întregul an.

De asemenea, autoritățile deliberative ale administrației publice locale decid criteriile în baza cărora se stabilesc cotele adiționale, prevederile sunt obligatorii.

Stabilirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, precum și scutirea de la plata unor impozite sau taxe pentru anumite bunuri sau categorii de contribuabili se întemeiază pe principiul așezării juste a sarcinilor fiscale.

Măsura adoptată privind eliminarea anumitor facilități fiscale răspunde nevoilor economice și sociale ale momentului, venind în sprijinul autorităților cu scopul creșterii veniturile bugetare și redistribuirii resurselor în mod mai eficient.

Aceasta permite corectarea facilităților considerate nesustenabile, contribuind la reducerea inechităților.

În plus, aceste modificări au ca scop eficientizarea sistemului fiscal prin simplificarea și clarificarea reglementărilor, eliminând scutirile care complică administrarea sau care nu mai sunt justificate din punct de vedere economic.

În contextul reformei fiscale, abrogarea anumitor scutiri contribuie la crearea unui sistem mai echitabil, transparent și durabil pe termen lung.

În final, aceste măsuri sunt luate pentru a alinia sistemul fiscal cu obiectivele de politică fiscală, economică și socială ale guvernului, asigurând o gestionare echilibrată și adaptată la condițiile actuale.

De asemenea, din altă perspectivă, rămâne la latitudinea consiliului local acordarea unor facilități, cu consecința ca la aceiași situație tratamentul fiscal este diferit, este obiectiv și rațional, permițând fiecărei unități administrativ-teritoriale ca, prin consiliul local, să ajusteze politica fiscală în funcție de anumiți factori, în concordanță cu fundamentul potrivit căruia administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
EXCLUSIVITATE! Cine a organizat și cât A COSTAT oficial înmormântarea lui Ion Iliescu, de fapt
gandul.ro
image
Tot mai multe cazuri de rujeolă în România
mediafax.ro
image
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?
fanatik.ro
image
Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Momentul în care un şofer plonjează cu maşina în Olt, după ce a adomit la volan. Turcul a ieşit prin portbagaj
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam și eu de îngropat pe cineva?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Rayo a făcut anunțul oficial despre Andrei Rațiu: ”Acord!”
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Cât costă să cumperi un an de vechime în 2025. Ce trebuie să știe cei care vor să iasă la pensie fără să transpire
romaniatv.net
image
Cum arată mormântul lui Ion Iliescu. Detaliul care emoționează la locul de veci FOTO și VIDEO MediaFLUX
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
image
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Ion Iliescu la 27 de ani jpg
Ion Iliescu: „Fericirea de a studia în Uniunea Sovietică“
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?