Noi reguli pentru cei care vând și cumpără mașini în același an

Noul pachet de măsuri fiscal-bugetare aduce o serie de reguli noi privind situațiile în care o persoană achiziționează și vinde în același an mijloace de transport, stabilind termene clare și responsabilități pentru proprietarii de mașini.

Proiectul pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării prevede că pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic, se stabilește un singur termen de plată a impozitului, respectiv data înstrăinării.

„Se stabilește obligația proprietarului de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport și precizând că, din data de 1 ianuarie a anului următor radierii, acesta nu mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport. De asemenea, se reafirmă obligația de a achita toate obligațiile fiscale restante până la data radierii”, se menționează în Expunerea de motive a actului normativ.

Scopul acestor modificări este clarificarea și simplificarea modalității de calcul și plată a impozitului pentru mijloacele de transport achiziționate și vândute în același an, prin stabilirea unui singur termen.

Îmbunătățirea procedurii de radiere din circulație, stabilind termene clare și responsabilități pentru proprietari, precum și eliminarea obligației de plată a impozitului după radiere.

În general, aceste modificări vizează eficientizarea administrării fiscale și reducerea eventualelor confuzii sau erori în procesul de impozitare a mijloacelor de transport.

Autoritățile locale pot stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale

Actul normativ stabilește că autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale, astfel încât sumele generate de aceste cote să fie cel puțin echivalentul facilităților fiscale acordate contribuabililor prin hotărâri ale autorităților, cu excepția bonificațiilor pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale pentru întregul an.

De asemenea, autoritățile deliberative ale administrației publice locale decid criteriile în baza cărora se stabilesc cotele adiționale, prevederile sunt obligatorii.

Stabilirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, precum și scutirea de la plata unor impozite sau taxe pentru anumite bunuri sau categorii de contribuabili se întemeiază pe principiul așezării juste a sarcinilor fiscale.

Măsura adoptată privind eliminarea anumitor facilități fiscale răspunde nevoilor economice și sociale ale momentului, venind în sprijinul autorităților cu scopul creșterii veniturile bugetare și redistribuirii resurselor în mod mai eficient.

Aceasta permite corectarea facilităților considerate nesustenabile, contribuind la reducerea inechităților.

În plus, aceste modificări au ca scop eficientizarea sistemului fiscal prin simplificarea și clarificarea reglementărilor, eliminând scutirile care complică administrarea sau care nu mai sunt justificate din punct de vedere economic.

În contextul reformei fiscale, abrogarea anumitor scutiri contribuie la crearea unui sistem mai echitabil, transparent și durabil pe termen lung.

În final, aceste măsuri sunt luate pentru a alinia sistemul fiscal cu obiectivele de politică fiscală, economică și socială ale guvernului, asigurând o gestionare echilibrată și adaptată la condițiile actuale.

De asemenea, din altă perspectivă, rămâne la latitudinea consiliului local acordarea unor facilități, cu consecința ca la aceiași situație tratamentul fiscal este diferit, este obiectiv și rațional, permițând fiecărei unități administrativ-teritoriale ca, prin consiliul local, să ajusteze politica fiscală în funcție de anumiți factori, în concordanță cu fundamentul potrivit căruia administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice.