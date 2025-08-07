Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate

Cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate, pus în dezbatere publică, prevede o mai bună colectare a veniturilor la buget, dar și reducerea considerabilă a numărului de posturi din administrația publică.

Proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative reducerea substanțială a cheltuielilor publice prin reducerea numărului de bugetari:

◦ 6.060 de posturi de consilieri personali, ceea ce va aduce o economie de 193,92 milioane lei pe ultimele 4 luni din 2025 și 581,76 milioane lei economie anuală.

◦ Reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului.

Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori

În pachetul 2 de măsuri se redimensionează numărul de polițiști locali, în funcție de dinamica socială, respectiv de situația demografică a unităților administrativ teritoriale. Astfel, punctul 3 din Anexa 1 se modifică și se completează pentru poliția locală astfel:

a) un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii, şi sectoare ale municipiului Bucureşti;

b) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti;

c) unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public de poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean;

d) numărul maxim de posturi rezultat cuprinde funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local, funcționari publici care ocupă funcții publice generale și personal contractual.

Limitarea salariilor

◦ Plafonarea salariului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an.

Pentru determinarea reducerii cheltuielilor salariale ale personalului încadrat la cabinetele demnitarilor ale căror posturi se reduc a fost luat în calcul un salariu brut de 8.000 de lei.

Pentru determinarea reducerii cheltuielilor salariale ale președintelui ANRSC a fost luat în calcul un salariu brut de 15.901 lei, pentru determinarea reducerii cheltuielilor salariale ale membrilor consiliului de administrație ai ANL a fost luată în considerare o indemnizație brută de 2.877 lei, iar pentru determinarea reducerii cheltuielilor salariale ale membrilor consiliului de administrație ai ANCPI a fost luată în considerare o indemnizație brută de 3.328 lei.

Finanțarea măsurilor prevăzute în această lege se va efectua în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit legii.

◦ Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare.

• Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL - economia estimată: 410.444 lei/an.

Reducerea costurilor administrative:

◦ MDLPA preia spații excedentare de la RA-APPS → valorificare eficientă a patrimoniului public.

◦ Transferarea cheltuielilor centrelor militare către Ministerul Apărării – scădere presiune pe bugetele locale.

Eficientizarea administrației publice

• Simplificarea descentralizării (eliminare pași birocratici).

• Reglementări mai flexibile privind inventarierea, transferul bunurilor proprietate publică și privată a statului și a u.a.t.

• Instituirea rotației obligatorii pentru funcțiile publice sensibile → combaterea politizării și stagnării.

• Introducerea evaluărilor multianuale și evaluării pe bază de competențe pentru funcționarii publici.

• Permisiunea de a lucra cu timp parțial în două autorități diferite → flexibilitate și eficiență.

Îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale

• Extinderea executării silite asupra:

◦ indemnizațiilor asistenților personali;

◦ venitului minim de incluziune (VMI) – începând cu 2026.

• Interconectarea sistemelor fiscale (PatrimVen, DGPCIV).

• Publicarea listelor cu debitorii persoane fizice și juridice → presiune publică pentru conformare.

Autonomie și control local sporit

• Autoritățile locale primesc atribuții decizionale asupra jocurilor de noroc → control adaptat comunității.

• Posibilitatea de a introduce taxe locale suplimentare pentru aceste activități.

• Drept de aviz exclusiv asupra organigramei bibliotecilor publice.

• Înființarea Fondului de Regenerare Locală (până la 5% din veniturile locale).