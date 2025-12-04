Turcii de la Otokar ar intenționa să înlocuiască societatea prin care urma să colaboreze în livrarea blindatelor contractate de Armata Română, în contextul în care firma parteneră, Automecanica SA Mediaș, este deținută de un fost CEO al unei companii rusești, susține ministrului Economiei și interimar la Apărare, Radu Miruță într-un interviu pentru „Adevărul”.

Ministrul Economiei și actual ministru interimar al Apărării a explicat, într-un interviu pentru Adevărul, situația blindatelor care sunt asamblate în România de un consorțiu din care face parte Automecanica SA Mediaș, firmă cumpărată în 2022 de un fost CEO al companiei ruse Transmashholding.

Amintim că, acordul pentru furnizarea a peste o mie de autovehicule tactice blindate de tip ușor a fost câștigat în 2024 de compania turcă Otokar. Aceștia au fost obligați de Ministerul Apărării să colaboreze cu firme înregistrate în România, iar subcontractantul ales de Otokar a fost firma Automecanica SA din Mediaș.

„Otokar a câștigat o licitație în trecut, a fost desemnat un partener pe care ei vor să-l schimbe acum”, a explicat ministrul Radu Miruță, arătând că Otokar nu a apucat să lucreze cu această companie.

„Ca să-l schimbe, statul român are niște metode să verifice lucrurile astea și foarte bine că le are. Deci nu chiar tot ce zboară se mănâncă, suntem foarte preocupați. Europa și România fac niște eforturi pentru a limita gradele de libertate din care fac business Federația Rusă, business care după aceea să se întoarcă în război, să finanțeze războiul. Ar fi absolut nonsens ca noi să permitem ca asta să se desfășoare prin intermediul activităților comerciale din România”, a mai spus Radu Miruță.

„Înțelegerea mea pe acest subiect este că cei de la Otokar ar vrea să-și schimbe entitatea intermediară prin care să colaboreze pentru a livra acele produse”, a mai explicat ministrul.

Potrivit acestuia, Otokar a livrat deja blindate. „Restul trebuie să le producă pe teritoriul României, conform condițiilor din contract. Dacă schimbă condițiile din contract, ca în orice contract, trebuie ca ambele părți să fie de acord. Contractul dintre MApN cred că este, și Otokar, care are niște condiții”.

Potrivit cerințelor Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), Otokar nu ar trebui să colaboreze cu această companie pentru fabricarea produselor, context în care ministrul afirmă că, „dacă CEISD spune nu, nu se poate întâmpla altfel”.

La începutul anului, o investigație Curs de Guvernare arăta că Automecanica SA Mediaș, implicată în producția blindatelor pentru Armata Română, a fost cumpărată în 2022 de Sergei Glinka, fost CEO al companiei ruse Transmashholding, firmă sancționată pentru sprijinirea invaziei din Ucraina. Această preluare a vizat doar o parte a fostei Automecanica – cealaltă parte, Automecanica SRL, a fost vândută ulterior către Rheinmetall și redenumită. Automecanica SA, aflată acum în centrul controversei, urmează să producă componente esențiale pentru blindate, fără ca tranzacția să fi trecut prin verificări de securitate, potrivit MApN. Spre deosebire de România, Norvegia a blocat o preluare similară de către Transmashholding, invocând riscuri de securitate.

Planul de înzestrare ale Armatei Române include, printre altele, achiziția a peste o mie de autovehicule tactice blindate ușoare.