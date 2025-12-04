Interviu cu Radu Miruță. Ministrul Economiei conduce interimar și Ministerul Apărării

Radu Miruță, ministru al Economiei care conduce interimar și Ministerul Apărării vine joi, de la 14.00, la Interviurile Adevărul.

Radu Miruță va vorbi joi, de la 14.00, la Interviurile Adevărul, despre provocările din vârful ministerului pe care îl conduce, precum și despre cele din conducerea Ministerului Apărării, portofoliu a cărui conducere a preluat-o interimar.

Ajuns recent în conducerea acestui portofoliu, ministrul a fost recent ținta unor acuzații legate de studiile sale, subiectul zguduind Executivul în ultima săptămână în contextul unei greșeli din CV-ul fostului șef al MApN.

Radu Miruță a explicat că reușit să facă două facultăți dând examenele în sesiunea de toamnă.