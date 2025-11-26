search
O țară NATO a încetat să mai folosească vehicule de luptă după ce vibrațiile i-au îmbolnăvit pe soldați

0
0
Publicat:

Armata britanică a fost nevoită să tragă frâna de mână în cazul vehiculului blindat Ajax, după ce mai mulți militari au ajuns să se simtă rău din cauza vibrațiilor și a zgomotului produs de mașinăria pe care Londra o prezenta drept „vârful tehnologiei” acum doar câteva săptămâni.

Vehiculul Ajax/FOTO:X
Vehiculul Ajax/FOTO:X

Potrivit The Times, aproximativ 30 de soldați au acuzat simptome în timpul unor exerciții desfășurate în sudul Angliei, la finalul săptămânii. Unii au vomitat imediat după coborârea din blindat, iar alții s-au trezit cu picioarele atât de amorțite încât au avut dificultăți să se țină pe poziție. Episodul nu este singular în lunga istorie a problemelor tehnice care urmăresc programul Ajax.

Ministerul Apărării a tras semnalul de alarmă

Luke Pollard, ministrul responsabil cu pregătirea pentru apărare, a anunțat marți, la o conferință la Londra, că l-a chemat de urgență pe șeful Statului Major al Armatei, generalul Sir Roly Walker. Decizia: pauză totală pentru toate activitățile cu vehiculul Ajax.

Ministerul Apărării a transmis că oprirea timp de două săptămâni vine „din precauție”, în timp ce o echipă încearcă să înțeleagă exact ce i-a făcut pe soldați să ajungă la medic.

Deși oficialii vorbesc despre „un număr redus de militari”, armata a oprit imediat exercițiul și i-a testat pe toți cei implicați. Majoritatea au primit deja acceptul medical pentru a reveni la activitate, însă câțiva sunt încă tratați de specialiști.

Blindatul „de ultimă generație” încă se clatină

În ciuda pauzei, testele tehnice asupra vehiculului vor continua, pentru ca problemele să poată fi identificate și remediate, a precizat Guvernul. Toate exemplarele sunt acum supuse unor inspecții detaliate.

Nu este prima dată când Ajax dă bătăi de cap armatei britanice. Proiectul a fost ani la rând întârziat de exact aceleași probleme: vibrații excesive și nivel de zgomot care pune sănătatea personalului în pericol. Iar ironia nu scapă nimănui — vehiculul a fost prezentat oficial abia luna trecută, când Pollard îl descria cu entuziasm drept „sigur, eficient și cu adevărat de ultimă generație”.

Pentru moment, însă, blindatul vedetă al armatei britanice a ajuns să fie ținut pe margine, până când inginerii vor reuși să repare ceea ce pare, din nou, un eșec răsunător într-un program militar extrem de costisitor.

