Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Se complică situația în cazul remorcherului scufundat. Familiile marinarilor dispăruți cer explicații: „De ce i-au trimis. Cei de sus știau riscurile”

Rudele marinarilor dispăruți în urma scufundării unui remorcher în largul Portului Midia au protestat sâmbătă, cerând clarificări despre circumstanțele accidentului. Oamenii pun sub semnul întrebării deciziile luate înainte de tragedie și lipsa unei intervenții rapide din partea echipajului petrolierului implicat.

Familiile marinarilor dispăruți în accidentul naval au ieșit la protest FOTO: Calarasipress.ro
Mai multe familii ale marinarilor dispăruți s-au adunat în apropierea Portului Midia, nemulțumite de lipsa explicațiilor clare privind incidentul naval. Acestea susțin că remorcherul implicat era destinat doar unor operațiuni de asistare, aprovizionare sau schimb de echipaj și nu ar fi trebuit să execute manevra respectivă în cazul tancului petrolier.

Soția unuia dintre marinarii dispăruți a declarat că își dorește să afle cine a luat decizia trimiterii echipajului în misiune. „Vreau explicații. De ce i-au trimis. Știau riscurile cei de sus. Ei erau conștienți că era un remorcher de asistare. Nu era sigur. De ce? Vreau să aflu cine a fost acolo, cine a dat semnătura, cine a dat aprobarea ca ei să plece”, a declarat femeia, potrivit News.ro.

Femeia a povestit că soțul ei era îngrijorat înainte de plecare, menționând că misiunea urma să dureze între 30 și 36 de ore și că nu ar mai fi acceptat o astfel de operațiune în viitor. Ultimul mesaj primit de la el, miercuri dimineață, la ora 7:26, a fost: „Ai grijă, te iubesc”.

Ea a mai spus că este însărcinată și că, în luna septembrie, aveau planificate cununia religioasă și botezul copilului.

Acuzații și suspiciuni privind condițiile de lucru

Și alte rude cer stabilirea responsabililor. Cumnatul aceluiași marinar susține că echipajul ar fi fost trimis într-o misiune nepotrivită pentru tipul de navă: „Remorcherul era doar pentru asistare. De ce s-au legat acolo? De ce i-au legat? Nu ne explică nimeni. Vrem să obținem adevărul. Ai curmat cinci vieți, cine e responsabil? (...) Trebuia să fie doar în asistare, aprovizionare sau schimburi de tură. Atât. Nu să facă ei manevra. Aveau remorcherul stricat. I-au trimis pe ei. De ce? La noi se pune presiune, nu faci asta pleci. Se fac niște amenințări verbale. În acte ei sunt oarecum acoperiți”.

Vremea extremă blochează căutările marinariilor dispăruți la Midia. Ce spune Rompetrol despre starea navei

Protestatarii au afișat bannere cu mesaje precum: „Din ce cauză nu s-a intervenit în timp real în punctul în care s-a răsturnat remorcherul?” și „Când s-a văzut remorcherul scufundat de ce nu a intervenit celălalt echipaj de pe tancul petrolier?”.

Căutările continuă: intervenția Forțelor Navale

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că operațiunile de căutare continuă. O șalupă rapidă cu 15 scafandri militari a fost trimisă în zona în care se află epava, alături de echipamente specializate și personal din cadrul Centrului 39 Scafandri.

Autoritățile au reamintit că epava remorcherului a fost localizată la aproximativ cinci mile marine de Portul Midia, la o adâncime de 26 de metri. Scafandrii au reușit să recupereze trupul uneia dintre victime, care a fost transportat ulterior în portul militar Constanța.

Cum s-a produs tragedia

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc miercuri dimineață, la circa opt kilometri de țărm. Remorcherul „Astana” asista tancul petrolier „Amades” în timpul unei manevre de acostare la terminalul offshore.

Directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanța, Adrian Stancu, a explicat: „Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistență la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunță în stația radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit (...) că remorcherul Astana era deja răsturnat (...) Ulterior (...) nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziție verticală”.

La bord se aflau cinci marinari români. Unul dintre ei a fost scos din apă, însă nu a putut fi salvat, iar trupul unui al doilea marinar a fost recuperat ulterior. Alți trei membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți.

Reacția companiei

Reprezentanții companiei Midia Marine Terminal susțin că remorcherul era autorizat pentru astfel de operațiuni și că avea toate verificările la zi. „Facem precizarea că nava era autorizată să participe la toate tipurile de operațiuni specifice la terminalul offshore. Aceasta a fost implicată în sute de astfel de operațiuni (...) Construit în 2006, remorcherul a trecut prin multiple procese de recertificare şi revizie, ultima fiind efectuată în iunie 2025, când au fost realizate toate lucrările necesare pentru funcționarea în condiții de optime de siguranță”, au transmis reprezentanții companiei.

