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Percheziții de amploare în Maramureș: trei persoane reținute într-un dosar de fraude cu indemnizații de maternitate și creștere a copilului

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Polițiștii din Maramureș au pus în aplicare marți, 9 iunie, 17 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unei ample operațiuni desfășurate într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură cu indemnizații de maternitate și de creștere a copilului.

Scopul era încasarea ilegala a unor indemnizații. FOTO Shutterstock
Scopul era încasarea ilegala a unor indemnizații. FOTO Shutterstock

Acțiunile au avut loc în comuna Poienile de sub Munte, în cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate ar fi recurs la metode ilegale pentru a obține bani din fonduri publice:

„Mai multe persoane juridice și fizice, în scopul de a induce în eroare reprezentanții unor instituții publice care gestionează Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, ar fi făcut declarații necorespunzătoare adevărului cu privire la calitatea de angajat și a veniturilor obținute, în scopul încasării îndemnizațiilor de maternitate precum și a îndemnizațiilor de creștere a copilului până la concurența sumei de 1.338.000 de lei”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

În paralel, polițiștii au pus în executare și 10 mandate de aducere, suspecții fiind duși la audieri.

Rețineri și măsuri preventive

În urma administrării probelor, față de trei persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acestea fiind introduse în arestul IPJ Maramureș. Alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.

Ancheta vizează documentarea întregii activități infracționale, recuperarea prejudiciului și blocarea bunurilor obținute ilegal.

În acest sens, autoritățile au luat măsuri suplimentare.

„a fost dispusă instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând persoanelor implicate, evaluate la aproximativ 1.000.000 de lei, precum și măsura asigurătorie a popririi asupra a 15 conturi bancare deținute de persoanele în cauză”, se mai arată în comunicat.

La acțiune au participat mai multe structuri ale poliției, inclusiv luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și din unitățile teritoriale.

Anchetatorii continuă cercetările, urmând să stabilească întreaga dimensiune a rețelei și responsabilitățile fiecărei persoane implicate.

Amintim că polițiștii efectuează miercuri, 10 iunie, 416 percheziții domiciliare la nivel național, în cadrul operațiunii Jupiter, coordonată de Parchetul General și Poliția Română. Sunt investigate zeci de infracțiuni, de la evaziune fiscală și spălare de bani până la viol și grup infracțional organizat.

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