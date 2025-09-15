Marius Lazurcă, omul vehiculat pentru șefia SIE, adus în țară de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 15 septembrie, un decret prin care îl recheamă pe Marius-Gabriel Lazurcă din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras și Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico.

Potrivit surselor G4Media, Lazurcă este unul dintre numele vehiculate pentru funcția de șef al Serviciului de Informații Externe (SIE).

Cu toate acestea, legea de funcționare a SIE nu prevede instituția revocării șefului, în sensul că președintele face propunerea de numire, dar nu îl poate revoca.

La începutul lui septembrie, Nicușor Dan a declarat că discuțiile privind numirile la șefia SIE sau SRI sunt „sensibile”, însă a ținut să spună că vor fi oameni din societate, cu experiență.

„Este o discuţie sensibilă în care, după cum ştiţi, preşedintele propune, Parlamentul trebuie să aprobe sau nu. Am spus asta de multe ori, România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta, eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine, deci asta în mod cert nu se va întâmpla.

Discuţiile astea se desfăşoară în cadrul restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să-l anunţăm. Asta e răspunsul pe care pot să-l dau”, a declarat preşedintele Nicușor Dan.

Președintele le-ar fi transmis luni liderilor PNL, Ilie Bolojan, și PSD, Sorin Grindeanu, decizia de a face nominalizările la șefia serviciilor în cel mai scurt timp.

Momentan, la șefia SIE se află Gabriel Vlase, implicat în scandalul zborurilor cu avion privat efectuate de actualul șef SIE, în plină criză de securitate, la curse de Formula 1, scrie publicația citată.

Cine este Marius-Gabriel Lazurcă

Marius Gabriel Lazurcă a predat literatura franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timisoara. În 1992, acesta s-a căsătorit cu Mirela, de profesiune medic, și au împreună șase copii.

Diplomatul deține un master și un doctorat la Universitatea Sorbona (Paris IV). A publicat volume și studii științifice în română, franceză și engleză, potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Ajungând la cariera diplomatică, Lazurcă a fost ambasadorul României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și în Mexic din 4 martie 2021.

În 2019, Lazurcă se opusese public vicepremierului maghiar Zsolt Semjen, într-un eveniment desfășurat la Bekescsaba, spunându-i că Programul guvernului Ungariei pentru subvenționarea fermierilor din Transilvania nu a fost discutat cu guvernul României și că România nu şi-a dat acordul pentru implementarea acestor măsuri.

La vremea aceea, oficialii de la Budapesta îi mulțumiseră public lui Liviu Dragnea pentru sprijinirea proiectului.

Cât a fost ambasador la Budapesta, Lazurcă s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter, în 2020.

Ministrul ungar de Externe a transmis un mesaj la acea vreme mai multor ambasadori în care acesta îi informa că o politiciană a opoziției maghiare a fost atacată și insultată.

„Ambasadorul României i-a trimis o scrisoare lui Szabó Tímea, prin care îşi exprimă solidaritatea cu ea şi în care îşi exprimă speranţa că Szabó Tímea va rezista după aceste insulte. (...)

Este şocantă isteria mincinoasă evidentă a ambasadorului român, dar este şi mai ruşinos că opoziţia din Ungaria şi ambasadorul român au ajuns pe o platformă comună împotriva maghiarilor din afara graniţelor.

Să clarificăm faptul că opoziţia maghiară, cu Szabó Tímea în rândurile ei, şi ambasadorul român trebuie să înţeleagă limpede ca apa că maghiarii din afara graniţelor sunt parte a naţiunii maghiare. De aceea, şi în viitor îi vom ajuta exact cum am făcut-o şi până acum”, a mai afirmat ministrul ungar.