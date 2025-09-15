search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Marius Lazurcă, omul vehiculat pentru șefia SIE, adus în țară de președintele Nicușor Dan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 15 septembrie, un decret prin care îl recheamă pe Marius-Gabriel Lazurcă din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras și Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico.

Nicușor Dan/FOTO: AFP
Nicușor Dan/FOTO: AFP

Potrivit surselor G4Media, Lazurcă este unul dintre numele vehiculate pentru funcția de șef al Serviciului de Informații Externe (SIE).

Cu toate acestea, legea de funcționare a SIE nu prevede instituția revocării șefului, în sensul că președintele face propunerea de numire, dar nu îl poate revoca.

La începutul lui septembrie, Nicușor Dan a declarat că discuțiile privind numirile la șefia SIE sau SRI sunt „sensibile”, însă a ținut să spună că vor fi oameni din societate, cu experiență.

„Este o discuţie sensibilă în care, după cum ştiţi, preşedintele propune, Parlamentul trebuie să aprobe sau nu. Am spus asta de multe ori, România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta, eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine, deci asta în mod cert nu se va întâmpla.

Discuţiile astea se desfăşoară în cadrul restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să-l anunţăm. Asta e răspunsul pe care pot să-l dau”, a declarat preşedintele Nicușor Dan.

Președintele le-ar fi transmis luni liderilor PNL, Ilie Bolojan, și PSD, Sorin Grindeanu, decizia de a face nominalizările la șefia serviciilor în cel mai scurt timp.

Momentan, la șefia SIE se află Gabriel Vlase, implicat în scandalul zborurilor cu avion privat efectuate de actualul șef SIE, în plină criză de securitate, la curse de Formula 1, scrie publicația citată.

Cine este Marius-Gabriel Lazurcă

Marius Gabriel Lazurcă a predat literatura franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timisoara. În 1992, acesta s-a căsătorit cu Mirela, de profesiune medic, și au împreună șase copii.

Marius-Gabriel Lazurcă/FOTO: Mediafax
Marius-Gabriel Lazurcă/FOTO: Mediafax

Diplomatul deține un master și un doctorat la Universitatea Sorbona (Paris IV). A publicat volume și studii științifice în română, franceză și engleză, potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Ajungând la cariera diplomatică, Lazurcă a fost ambasadorul României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și în Mexic din 4 martie 2021.

În 2019, Lazurcă se opusese public vicepremierului maghiar Zsolt Semjen, într-un eveniment desfășurat la Bekescsaba, spunându-i că Programul guvernului Ungariei pentru subvenționarea fermierilor din Transilvania nu a fost discutat cu guvernul României și că România nu şi-a dat acordul pentru implementarea acestor măsuri.

La vremea aceea, oficialii de la Budapesta îi mulțumiseră public lui Liviu Dragnea pentru sprijinirea proiectului.

Cât a fost ambasador la Budapesta, Lazurcă s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter, în 2020.

Ministrul ungar de Externe a transmis un mesaj la acea vreme mai multor ambasadori în care acesta îi informa că o politiciană a opoziției maghiare a fost atacată și insultată.

Ambasadorul României i-a trimis o scrisoare lui Szabó Tímea, prin care îşi exprimă solidaritatea cu ea şi în care îşi exprimă speranţa că Szabó Tímea va rezista după aceste insulte. (...)

Este şocantă isteria mincinoasă evidentă a ambasadorului român, dar este şi mai ruşinos că opoziţia din Ungaria şi ambasadorul român au ajuns pe o platformă comună împotriva maghiarilor din afara graniţelor.

Să clarificăm faptul că opoziţia maghiară, cu Szabó Tímea în rândurile ei, şi ambasadorul român trebuie să înţeleagă limpede ca apa că maghiarii din afara graniţelor sunt parte a naţiunii maghiare. De aceea, şi în viitor îi vom ajuta exact cum am făcut-o şi până acum”, a mai afirmat ministrul ungar.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
mediafax.ro
image
Simona Halep, revenire neașteptată. La ce eveniment uriaș va participa fostul lider WTA
fanatik.ro
image
„E scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă. Ne-am tâmpit!” Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă
libertatea.ro
image
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după ce ar fi provocat un accident rutier în Bucureşti, apoi ar fi fugit de la faţa locului
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a tribunalului!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în 2025
playtech.ro
image
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt. Verdictul medicilor: „Un infarct”
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ningeee! Vortexul s-a rupt, meteorologii anunţă prima ninsoare adevărată în România
romaniatv.net
image
Prada a copiat opincile românești! Se vând la un preț enorm
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Filmul care a cucerit cinefilii la început de toamnă. E pe Netflix și se bucură de succes
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Escapada Regelui Felipe al Spaniei fără Letizia! Unde a apărut monarhul, care dă semne că uneori fuge de căsnicia sa
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!