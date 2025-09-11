search
Nicuşor Dan crede că „România este mai sigură decât alte ţări, chiar europene”. Serviciile de informaţii au influenţat jocul politic

0
0
Publicat:

Preşedinteşe Nicuşor Dan a ţinut să puncteze că unul dintre cele mai bune lucruri care se întâmplă în România e faptul că ţara este „mult mai sigută” decât alte state europene şi a vorbit despre miza numirilor la vârful serviciilor de informaţii.

Nicuşor Dan crede că România e o ţară mult mai sigură decât alte state europene. FOTO: AFP
Nicuşor Dan crede că România e o ţară mult mai sigură decât alte state europene. FOTO: AFP

Într-un interviu la B1 TV, președintele Nicușor Dan şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la câteva aspecte sensibile privind seguranţa cetăţenilor în România, rolul serviciilor de informații și implicarea acestora în viața politică din România şi miza aşteptatelor numiri la vârful acestora.

România e mai sigură decât alte ţări

Președintele României, Nicușor Dan, a ţinut să puncteze că, în ciuda problemelor structurale din societatea românească, există și aspecte pozitive care trebuie recunoscute, cum ar fi faptul că România rămâne una dintre cele mai sigure țări din Europa, datorită eficienței structurilor de ordine publică și a serviciilor de securitate.

„Sunt şi lucruri bune care se întâmplă în România. De exemplu, România e o ţară foarte sigură. Da, este. Pe stradă, seara, în majoritatea locurilor din România, România e o ţară mult mai sigură decât alte ţări, chiar europene. Şi asta se datorează şi serviciilor şi structurilor Ministerului de Interne. Se întâmplă şi lucruri bune”, a afirmat Nicuşor Dan.

Serviciile de informaţii şi politica

În cadrul intervenţiei sale a fost abordată şi o temă delicată, legată de implicarea serviciilor de informații în viața politică. Deși a admis că nu deține toate informațiile, el a recunoscut existența unei influențe a acestor structuri în deciziile politice din ultimele decenii.

„Pe chestiunea de servicii, fără să am informaţia completă până la momentul acesta, da, a existat o interferenţă, în, să spunem, jocul politic, de-a lungul anilor”, a afirmat preşedintele.

Întrebat dacă serviciile și-au dorit să devină actori politici în sine, Nicușor Dan a făcut apel la nuanță, explicând că există interese și conexiuni care s-au dezvoltat în timp între diverse persoane și structuri.

„Există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri, lucruri pe diverse grade, până la un anumit nivel legitime”, a spus el, subliniind importanța unui control civil eficient asupra serviciilor, astfel încât acestea să rămână în limitele stabilite de Constituție.

„Întrebarea pe care mi-o puneţi este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă de zona de Constituţie, de atribuţii pe care le-o dă Constituţia. Asta este miza importantă a numirii unui şef civil”, a explicat el.

Tot legat de acest subiect, șeful statului a menționat că discuțiile privind numirea unor noi şefi ai serviciilor sunt nu s-au încheiat și că va exista o consultare reală cu partidele politice înainte ca propunerile să ajungă în Parlament: „E o discuție care a început. O să vedeți rezultatul. O să fie propunere urmată de vot. O să fie discutat înainte de votul în Parlament”.

