De ce nu promulgă Nicușor Dan legea care combate antisemitismul: „Așa cum e, dacă citesc operele lui Shakespeare, sunt pasibil de pușcărie”

Președintele Nicușor Dan susține că nu promulgă Legea Vexler, care sancționează extremismul și antisemitismul, întrucât în forma actuală i-ar face pasibili de închisoare și pe cei care citesc texte clasice din Shakespeare, care conțin fraze antisemite.

Pentru a-și explica deciza sa, seful statului a dat exemplul piesei de teatru „Neguțătorul din Veneția”, scrisă de William Shakespeare. „Așa cum e legea aceea, dacă eu vă dau operele complete ale lui Shakespeare, citind cuvânt cu cuvânt, eu sunt pasibil de pușcărie pentru că o piesă care se numește Neguțătorul din Veneția are niște fraze antisemite. Trebuie să avem un echilibru”, a spus Nicușor Dan, la TVR1.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat săptămânile trecute că va retrimite în Parlament „legea Vexler”. După ce Curtea Constituțională a respins sesizarea sa, Nicușor Dan a precizat că așteaptă motivarea deciziei CCR, după care va retrimite legea în Legislativ.

În motivarea soluției, judecătorii subliniază că termeni precum „nazism”, „fascism” și „legionarism” reflectă realități istorice concrete, care nu pot fi golite de sens prin reinterpretări juridice, deoarece ele au definit regimuri politice criminale ce au comis atrocități și încălcări grave ale drepturilor omului.

Președintele Nicușor Dan a declarat că își menține opinia că aproximativ o jumătate din articolele acestei legi sunt neconstituționale.

El a recunoscut că există un risc ca o nemulţumire în esenţă socială să se ducă într-o zonă de ură, de xenofobie. „Vine din inechităţi în societate, care vine din corupţie, să se ducă într-o zonă de ură, de xenofobie, tocmai pentru că vine dintr-o neîncredere la adresa leadershipului politic al ţării”, a spus șeful statului.

Ce prevede Legea

În Legea adoptată de Parlament în 11 iunie 2025 se precizează că „distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice mod, de materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi”, iar dacă fapta este comisă prin intermediul unui sistem informatic, „limita de pedeapsă se majorează cu jumătate”.

De asemenea, se introducea și o sancțiune de la 3 luni la 3 ani pentru persoanele care promovează în public cultul persoanelor „care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste”.

O altă modificare prevede că: „negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului pe teritoriul României ori a efectelor acestuia se pedepsește cu închisoare de la 6 la 3 ani și interzicerea unor drepturi”. Înainte exista și posibilitatea unei amenzi, în loc de sancțiunea cu închisoarea.