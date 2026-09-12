Omar Hayssam a ajuns direct în custodia polițiștilor de la imigrări. Este internat la spital sub pază strictă, dar va fi expulzat din România

Omar Hayssam a fost eliberat condiționat vineri din penitenciarul Jilava, după ce Tribunalul Ilfov a admis cererea sa, însă nu a fost lăsat în libertate pe teritoriul României. Imediat după ieșirea din penitenciar, el a fost preluat de polițiștii de imigrări și luat în custodie publică pentru 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă din țară.

Omar Hayssam. Foto: arhivă

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a anunțat sâmbătă că Hayssam se află în prezent într-o unitate spitalicească, unde primește îngrijirile medicale necesare, fiind permanent păzit și supravegheat.

„Față de cetățeanul străin a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României”, a transmis IGI.

Potrivit instituției, măsura este executată momentan în spital, având în vedere starea de sănătate a lui Hayssam. După externare, acesta va fi transferat într-un centru de cazare al Inspectoratului General pentru Imigrări, unde vor continua procedurile pentru returnarea sa.

Polițiștii de imigrări au intervenit după eliberarea sa deoarece Omar Hayssam nu deține cetățenia română și nu are un drept de ședere reglementat în România. Potrivit unor surse judiciare, persoana menționată de IGI în comunicatul oficial este Omar Hayssam.

A fost condamnat la peste 24 de ani de închisoare

Tribunalul Ilfov a decis vineri eliberarea condiționată a sirianului, care executa o pedeapsă rezultată în urma contopirii mai multor condamnări. În dosarul privind răpirea jurnaliștilor români în Irak, Hayssam a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

El a mai primit 24 de ani în dosarul „Manhattan”, pentru infracțiuni economice, 16 ani în dosarul „Volvo Truck”, trei ani în dosarul „Foresta Nehoiu” și doi ani pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

În total, pedeapsa rezultantă a ajuns la 24 de ani și patru luni de închisoare. Hayssam se afla în detenție din 2013, iar pedeapsa urma să fie executată până în 2035.

În ultimii ani, avocații săi au solicitat în mai multe rânduri eliberarea condiționată, invocând starea sa de sănătate.