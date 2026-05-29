Oficialii Ministerului Apărării Naționale explică de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați

Reprezentații Ministerului Apărării Naționale au explicat că radarele convenționale au limitări în urmărirea țintelor aeriene care evoluează la altitudini foarte joase.

Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției informare și relații publice din MApN, a explicat la Antena 3 CNN că, la ora 1:54, un semnal radar a fost detectat venind din zona Reni și evoluând către teritoriul României.

„A intrat la o altitudine de aproximativ 600 de metri și a avut o traiectorie descendentă. Am urmărit ținta pe o distanță de circa 10 kilometri pe teritoriul României. La un moment dat, aceasta a efectuat brusc o manevră de coborâre, iar noi am pierdut-o de pe radar la o înălțime de aproximativ 150 de metri”, a precizat oficialul MApN.

Ulterior, ținta a lovit clădirea la o înălțime de aproximativ 50-60 de metri.

Colonelul a explicat că radarele convenționale au limitări în urmărirea țintelor aeriene care evoluează la altitudini foarte joase. „Sub 200 de metri, radarele convenționale nu pot urmări astfel de ținte aeriene”, a spus el.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.