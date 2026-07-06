search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Oana Țoiu anunță un protocol cu Ucraina pentru dronele scăpate de sub control, după incidentul de la Constanța

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un protocol pentru evitarea incidentelor cu drone, precum cel din Constanța, este negociat cu Ucraina, a anunțat duminică ministrul de Externe, Oana Țoiu. Ucrainenii vor alerta România dacă pierd controlul aparatelor și le vor programa să explodeze înainte de a intra în apele noastre.

Drona a explodat pe 5 iunie, în Portul Constanța FOTO Facebook
Drona a explodat pe 5 iunie, în Portul Constanța FOTO Facebook

„În primul rând, colegii de la Ministerul Apărării au început acest dialog, aşa cum au şi spus public, atât din partea României, cât şi din partea Ucrainei de la momentul incidentului, de fapt de la momentul la care a fost sesizată prezenţa dronei în port, dar munca din aceste zile a fost pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repetă, că minimizăm, micşorăm riscurile pe cât posibil”, a declarat ministrul de Externe la TVR Info.

Oana Ţoiu a explicat că au fost deja câteva elemente discutate cu partea ucraineană.

„În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privinţa riscurilor posibile. Evident, acest lucru, mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în aşa fel încât această opţiune de explozie, care este preprogramată, să nu poată fi în apele noastre teritoriale şi dacă prezintă un risc de securitate în acest sens”, a mai declarat Oana Ţoiu.

Potrivit acesteia, au fost stabilite şi elemente privind un protocol comun care să asigure atât schimbul de informaţii la timp, cât şi mecanismele comune de a preveni „incidente de această natură şi paşii următori în direcţia asta”.

Amintim că o dronă marină a explodat pe 5 iunie, în Portul Constanța, avariind o navă și o clădire din apropiere, fără a provoca victime. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat ulterior că autoritățile ucrainene au avertizat România cu 10-15 minute înainte de explozia dronei din Portul Constanța că aceasta transporta explozibil, iar specialiștii trimiși în zonă au fost retrași.

Sursa Facebook

Săptămâna trecută, pe 3 iulie, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că a primit răspunsurile autorităților ucrainene la cele 14 întrebări transmise după acest incident. Conform explicațiilor transmise de Ministerul Apărării din Ucraina, incidentul a fost cauzat de o defecțiune tehnică. În după-amiaza zilei de 4 iunie, în timp ce operau în apropiere de Sevastopol, la circa 250 de kilometri distanță de litoralul românesc, forțele ucrainene au pierdut complet legătura cu patru drone navale de tip Sargan-3000, care navigau spre estul Mării Negre. Din cauza întreruperii comunicațiilor, traiectoria acestora nu a mai putut fi controlată sau corectată.

A doua zi dimineață, la ora 09:54, Forțele Navale Ucrainene au alertat omologii români cu privire la iminența unei autodetonări. Kievul a transmis și intervalul orar în care fusese programată distrugerea automată a aparatelor, precizând că lipsa semnalului a făcut imposibilă anularea acelei comenzi.

În urma incidentului, Ministerul Apărării Naționale a solicitat deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale Române și cele ucrainene și stabilirea unor proceduri prin care cele două părți să își comunice rapid riscurile din Marea Neagră.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
digi24.ro
image
Ironie maghiară. Fostul premier autocrat Viktor Orban îl acuză pe noul prim-ministru Peter Magyar de dictatură
stirileprotv.ro
image
Cum a reușit Viorel Pașca să se infiltreze în administrația locală. Fiul său ajuns viceprimar PNL făcea calcule de profitabilitate în afacerea cu bătrâni
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Ar fi mutarea secolului în fotbal! Tatăl lui Haaland, prima reacție despre transferul la Real Madrid
fanatik.ro
image
Campionii pensiilor speciale de peste 10.000 de euro: cel mai tânăr beneficiar, ieșit din activitate la 49 de ani
libertatea.ro
image
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Cabral, surprins în ipostaze tandre cu o brunetă misterioasă! Imaginile care au stârnit val de speculații
click.ro
image
A lăsat New York-ul pentru Oradea. Povestea americanului care s-a îndrăgostit și s-a mutat în România: „Toată lumea e calmă aici”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
observatornews.ro
image
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
cancan.ro
image
Atenție, studenți! Câte luni mai primești pensia de urmaș după absolvire și contează dacă te angajezi?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Câți ani trebuie să lucrezi ca electrician sau instalator pentru pensie completă. Ce beneficii ai dacă ai lucrat în condiții deosebite
playtech.ro
image
Șeicii îl răsfață pe Răzvan Lucescu! Primul transfer de top la Al-Sadd după venirea românului
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Carlo Ancelotti și-a explicat decizia, după ce a scandalizat toată Brazilia la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Astăzi s-a născut Constantin Bălăceanu-Stolnici. Povestea ultimului mare aristocrat al României
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Alertă de la ANM. Vine URGIA! Ce zone sunt vizate de fenomenele extreme!
romaniatv.net
image
Horoscop 6 Iulie. Ziua în care ghinionul se poate transforma în cel mai mare noroc 
mediaflux.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă
click.ro
image
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
click.ro
image
Cristina Șișcanu, reacție la criticile lui Cătălin Botezatu asupra influencerilor. „Să o lăsăm mai moale cu etichetele”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul cel mare
image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă

OK! Magazine

image
Kate Middleton, regina neîncoronată a Wimbledonului, a trăit un moment rușinos din cauza tatălui ei. "Am fost îngrozită!”

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Obiceiul din timpul somnului care îți poate crește tensiunea arterială