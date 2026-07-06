Oana Țoiu anunță un protocol cu Ucraina pentru dronele scăpate de sub control, după incidentul de la Constanța

Un protocol pentru evitarea incidentelor cu drone, precum cel din Constanța, este negociat cu Ucraina, a anunțat duminică ministrul de Externe, Oana Țoiu. Ucrainenii vor alerta România dacă pierd controlul aparatelor și le vor programa să explodeze înainte de a intra în apele noastre.

„În primul rând, colegii de la Ministerul Apărării au început acest dialog, aşa cum au şi spus public, atât din partea României, cât şi din partea Ucrainei de la momentul incidentului, de fapt de la momentul la care a fost sesizată prezenţa dronei în port, dar munca din aceste zile a fost pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repetă, că minimizăm, micşorăm riscurile pe cât posibil”, a declarat ministrul de Externe la TVR Info.

Oana Ţoiu a explicat că au fost deja câteva elemente discutate cu partea ucraineană.

„În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privinţa riscurilor posibile. Evident, acest lucru, mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în aşa fel încât această opţiune de explozie, care este preprogramată, să nu poată fi în apele noastre teritoriale şi dacă prezintă un risc de securitate în acest sens”, a mai declarat Oana Ţoiu.

Potrivit acesteia, au fost stabilite şi elemente privind un protocol comun care să asigure atât schimbul de informaţii la timp, cât şi mecanismele comune de a preveni „incidente de această natură şi paşii următori în direcţia asta”.

Amintim că o dronă marină a explodat pe 5 iunie, în Portul Constanța, avariind o navă și o clădire din apropiere, fără a provoca victime. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat ulterior că autoritățile ucrainene au avertizat România cu 10-15 minute înainte de explozia dronei din Portul Constanța că aceasta transporta explozibil, iar specialiștii trimiși în zonă au fost retrași.

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Săptămâna trecută, pe 3 iulie, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că a primit răspunsurile autorităților ucrainene la cele 14 întrebări transmise după acest incident. Conform explicațiilor transmise de Ministerul Apărării din Ucraina, incidentul a fost cauzat de o defecțiune tehnică. În după-amiaza zilei de 4 iunie, în timp ce operau în apropiere de Sevastopol, la circa 250 de kilometri distanță de litoralul românesc, forțele ucrainene au pierdut complet legătura cu patru drone navale de tip Sargan-3000, care navigau spre estul Mării Negre. Din cauza întreruperii comunicațiilor, traiectoria acestora nu a mai putut fi controlată sau corectată.

A doua zi dimineață, la ora 09:54, Forțele Navale Ucrainene au alertat omologii români cu privire la iminența unei autodetonări. Kievul a transmis și intervalul orar în care fusese programată distrugerea automată a aparatelor, precizând că lipsa semnalului a făcut imposibilă anularea acelei comenzi.

În urma incidentului, Ministerul Apărării Naționale a solicitat deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale Române și cele ucrainene și stabilirea unor proceduri prin care cele două părți să își comunice rapid riscurile din Marea Neagră.