Analiză Cum se poate apăra România pe mare. "Trebuie să avem tot pachetul: și legea, și oamenii, și mijloacele tehnice, și instituțiile pregătite să apere țara"

Comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu consideră că am scăpat ca prin urechile acului de o catastrofă în Portul Constanța, dar avem nevoie urgentă de soluții. Într-o analiză pentru „Adevărul”, Mateiu spune că totul pleacă de la bâlbele autorităților și proasta dotare a Forțelor Navale, dar și de la lacunele legislative.

La ședința de sâmbătă, 6 iunie, convocată de președintele Nicușor Dan în urma situației de criză de la Constanța au luat parte ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurcă, șeful Statului Major al Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, dar și șeful DSU, Raed Arafat.

La ce concluzii au ajuns autoritățile

Președintele a reafirmat că România a fost informată abia la ora 10:00 de partea ucraineană despre faptul că drona maritimă era programată săn se autodetoneze în mai puțin de o jumătate de oră. El a confirmat astfel declarațiile anterioare ale Ministrului Apărării, Radu Miruță, care însă au fost contestate de o parte a opinie publice. În același timp, Nicușor Dan a contrazis informațiile despre lipsa coordonării între instituțiile implicate în criza dronei de la Constanța.

„S-a mai spus că nu a exista o coordonare între instituțiile statului implicate. Există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități. Acest protocol a fost respectat. Am avut o situație înc are am avut dronă cu încărcătură militară într-o zonă civilă. Armata și SRI au venit la fața locului. Au alertat autoritățile de protecție civilă pentru a degaja zona de oameni, ca să nu fie puși în pericol. protocolul a fost respectat”, a declarat Nicușor Dan.

El a infirmat că dronele ucrainene voiau să lovească un vas fantomă rusesc și a promis că România va achiziționa noi capcități militare.

Dacă problemele securității Mării Negre sunt discutate rar și mai degrabă marginal de aliați, iar specialiștii spun că există un dezechilibru major între nordul flancul estic, baltic, și cel de sud, de la Marea Neagră, șeful statului a afișat optimism și a mai afirmat că situația zonei pontice va fi dezbătută la viitoarea reuniune NATO.

Bâlbe la tot pasul

Comandor în rezervă și fost ofițer de informații analist al MApN, Sandu Valentin Mateiu se referă în discuția cu „Adevărul” la bâlbele și deficiențele autoritățile în cazul dronei de la Constanța și la felul în care funcționează lucrurile aparent și cum ar trebui să funcționeze în realitate.

Sistemul Complex de Observare, Supraveghere și Control al Traficului la Marea Neagră ar trebui să fie mai performant și să ofere în timp util datele atât de necesare unei intervenții.

„Există un element care centralizează. SCOMAR-ul (Sistemul Complex de Observare, Supraveghere și Control al Traficului la Marea Neagră) vede tot: că sunt radiolocatoare, că sunt sisteme optoelectronice și așa mai departe. Ai un centru de comandă și control, deci trebuie să existe un element decizional. Acest element decide, în funcție de situație, atunci când apare orice navă care prezintă un pericol și este clasificată, iar ulterior identificată, fie că transportă imigranți, fie că ar putea transporta substanțe stupefiante, fie că este o navă de luptă sau o amenințare care prezintă un pericol direct, cum este această dronă navală. În final, se ia o decizie și intră în funcțiune elementul acțional”, spune expertul.

De aici intră sau ar trebui să intre în acțiune fie navele Gărzii de Coastă, aflate în subordinea MAI, fie cele ale Forțelor Navale Române, din subordinea MApN.

„Navele Gărzii de Coastă, respectiv ale Forțelor Navale sau aviația, acționează în final și neutralizează respectivul pericol. Toate aceste lucruri trebuie discutate astăzi și sunt convins că vor fi abordate de către președinte cu factorii responsabili. În final, noi trebuie să asigurăm un singur lucru: ca pe viitor să nu mai ajungem în situația în care o dronă nu este văzută, nu se ia nicio decizie, nu este angajată combatant și ajunge până în portul Constanța”, mai spune el.

De ce e important SCOMAR

Discuția în jurul căreia rămâne să se insiste este cine ar trebui să acționeze direct și cum se stabilește dacă într-un caz ține de atribuțiile Gărzii de Coastă sau ale Forțelor Navale.

„Aici ar trebui să stabilească foarte exact specialiștii, pentru că eu, vă dați seama, nu mai lucrez acolo și privesc lucrurile din exterior. Există așa cum spuneam acest sistem, SCOMAR, care în final adună datele de la aceste radare și sisteme optoelectronice. A fost realizat cu bani românești mulți și cu fonduri europene. El integrează totul și îți oferă, într-un centru de comandă și control, o imagine de ansamblu a întregii situații din apele noastre, unde avem responsabilitate: ape teritoriale, zona contiguă, zona economică exclusivă, cu anumiți parametri”, adaugă expertul.

Există, desigur, cazuri în care radarele nu reușesc să observe la timp ceea ce se petrece. În cazul dronelor navale mici, acestea pot fi reperate de la o milă sau în cel mai fericit caz în două. Uneori, acest lucru poate fi prea târziu, iar de aici și nevoia de radare și obiective cât mai sofisticate și moderne.

„Acum, depinde la ce distanță poți să vezi o țintă mică. O ambarcațiune de șase metri nu poți să o vezi la 24 de mile și nici la 12, dar o vezi la o milă sau două cu sistemele optoelectronice, dacă nu o vezi cu radarul. În final, după ce ai această imagine prin sistemul care ține de Ministerul Afacerilor Interne, se ia decizia ca, pentru o navă care prezintă pericol, să se acționeze”, mai spune el.

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Când intervin vasele Gărzii de Coastă

În cazul în care sunt indetificate nave care transportă droguri sau imigranți, intervin în mod normal vasele Gărzii de Coastă. Nu este însă la fel de clar ce se întâmplă în cazul unei amenințări militare, ținând cont de dotările insuficiente ale Forțelor Navale.

„Se intervine cu navele Gărzii de Coastă, ceea ce este firesc când ai nave identificate că transportă stupefiante sau imigranți. În situația în care sunt nave de luptă sau amenințări militare, aici este o chestiune internă – nu mi-este clar acum, pentru că n-am văzut procedurile actuale, cum este reglementat: ori navele Gărzii de Coastă, ori navele Marinei Militare (Forțele Navale) acționează pentru a angaja acea țintă. Cred că aceste lucruri sunt clare în interiorul sistemului, dar, în final, toți trebuie să-și asume responsabilitatea și să acționeze adecvat. Deci, ca o sinteză: avem SCOMAR-ul, Centrul de Comandă și Control, iar Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt la Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce Forțele Navale sunt la Ministerul Apărării. După discuțiile de azi de la Constanța îmi exprim speranța că se vor rezolva lucrurile din punct de vedere procedural, astfel încât să nu mai avem o nouă situație de acest gen”, explică el.

Greu de apărat cu armele noastre platformele de gaze din Marea Neagră

O problemă mai puțin discutată este cine va apăra platformele de gaze din Marea Neagră. Discuția este sensibilă și din cauză că această infrastructură critică aflată în zona economicăn exclusivă nu ține de apele teritoriale românești.

„Acolo este o problemă, pentru că vorbim despre o infrastructură critică aflată în zona economică exclusivă. Iar în zona economică exclusivă nu mai ai aceleași drepturi ca în apele teritoriale (acele 12 mile marine), și nici măcar aceleași drepturi pe care le ai în zona contiguă (următoarele 12 mile marine), unde poți să faci misiuni de poliție vamală sau fiscală. În zona economică exclusivă ai însă dreptul să îți aperi infrastructura critică care aparține României. Chiar dacă este operată de alte firme, în final este o resursă și o proprietate strategică românească, iar România are tot dreptul să își apere proprietatea. Se poate stabili o zonă de securitate limitată în jurul platformei, la câteva cabluri distanță și la o anumită înălțime în spațiul aerian. Dar acolo, în niciun caz nu poți să spui că sunt ape teritoriale și că un incident reprezintă un atac direct asupra teritoriului României. Este o infrastructură, nu este o navă militară sau o ambasadă, care reprezintă extensii ale teritoriului național, unde, dacă ești atacat, poți invoca imediat Articolul 5 al NATO. Aici discuția este mai lungă: poți invoca un atac asupra intereselor strategice, iar România trebuie să aibă un răspuns adecvat”, punctează comandorul.

Problema cea mare ține de dotările Forțelor Navale Române, care au rămas la aproape 37 de ani de la Revoluție Cenușăreasa Armatei Române.

„Aici trebuie să răspundă cei care au funcții și grade în Ministerul Apărării Naționale, în Forțele Navale sau în Garda de Coastă din Ministerul de Interne. Toți avem acum acest sentiment neplăcut, că lucrurile n-au mers cum trebuie. Nu te simți în siguranță după ce vezi că se pune problema securizării sau alertării unui port întreg pentru că a intrat o dronă care a fost descoperită abia dimineața. Aici este problema”, subliniază Sandu Valentin Mateiu.

Dacă România a avut noroc și s-a evitat o tragedie în ultimul moment, la Constanța, dar și la Galați și în alte rânduri, riscurile sunt ca la un moment dat să se întâmple ceva și mai grav. În ce privește dronele, deși există aceste lacune legislative, rolul decidenților este să menționeze clar și să grăbească procesul prin care comandanții au tot dreptul să deschidă focul.

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„Cumva ne lasă impresia că trăim în România lui merge și așa, dar nimănui nu-i place să o spună direct. Și la Galați, și la Constanța, am fost la limita norocului. Pe mare, foarte probabil avem bază legală, pentru că îmi amintesc de cazurile în care navele Gărzii de Coastă au deschis focul asupra unor nave de pescuit turcești care intrau ilegal în zona noastră economică exclusivă. Adică, în final, dacă există lacune în legislație, rolul decidenților este să menționeze clar și să grăbească procesul prin care comandanții au tot dreptul să deschidă focul. Nu se mai poate invoca la infinit lipsa legislației, îmi pare foarte rău. Politicienii au partea lor de vină, au întârziat ani de zile, au trimis legile pe la Curtea Constituțională... Dar nu vreau să intru în detalii, este o zonă politică de care nici nu vreau să aud. În realitate, dacă sunt probleme legislative, să se facă rapid modificările necesare. Ideea este că, în final, trebuie să avem tot pachetul: și legea, și oamenii, și mijloacele tehnice, și instituțiile pregătite să apere țara”, mai spune comandorul.

Putea fi rezolvată în larg și cu un foc de mitralieră

Drona de suprafață ar fi putut fi neutralizată cu un elicopter, o navă ușoară sau cu o mitralieră de calibru mare, consideră Mateiu. În schimb, nu ar fi ajutat în mod deosebit un submarin.

„Nu, împotriva acestor drone marine de suprafață nu ne-ar fi ajutat un submarin. Orice echipament militar ai avea, fiecare are anumite capacități operaționale și limite. În situația limită despre care vorbim, acea dronă de suprafață putea fi angajată și neutralizată rapid de un elicopter sau de o navă ușoară; se rezolva chiar și cu o mitralieră de calibru mare și se lămurea problema. Ideea de bază era să o vezi la timp și să existe o procedură rapidă prin care să se ia decizia de a trimite o navă de interceptare acolo. Ideea este că Forțele Navale au nevoie urgentă de nave noi. Cei de la Garda de Coastă au fost mai norocoși, au mai înnoit flota prin fonduri europene și știu că au pe ele armament ușor, mitraliere cu care au și deschis focul în trecut asupra braconierilor. Forțele Navale sunt însă descoperite”, încheie Sandu Valentin Mateiu.