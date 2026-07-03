Explicațiile Kievului după drona din portul Constanța: Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări despre incident

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că a primit răspunsurile autorităților ucrainene la cele 14 întrebări transmise după incidentul din 5 iunie 2026, când o dronă navală ucraineană a explodat în Portul Constanța. Potrivit Kievului, incidentul a fost provocat de pierderea controlului asupra a patru drone maritime, cel mai probabil în urma acțiunilor de război electronic desfășurate de Federația Rusă.

Potrivit răspunsului transmis de Ministerul Apărării din Ucraina, în după-amiaza zilei de 4 iunie, în apropiere de Sevastopol, la aproximativ 250 de kilometri de litoralul românesc, forțele ucrainene au pierdut comunicațiile cu patru drone navale de tip Sargan-3000, care se deplasau spre estul Mării Negre.

Din acel moment, autoritățile ucrainene susțin că nu au mai avut niciun control asupra traiectoriei acestora și nu au mai reușit restabilirea comunicațiilor.

În dimineața zilei de 5 iunie, la ora 09:54, Forțele Navale ale Ucrainei au informat Forțele Navale Române despre riscul de autodetonare a dronelor și au transmis intervalul în care urma să fie executată secvența programată de distrugere. Potrivit părții ucrainene, lipsa comunicațiilor a făcut imposibilă anularea acestei comenzi.

MApN cere proceduri noi de comunicare

În urma incidentului, Ministerul Apărării Naționale a solicitat deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale Române și cele ucrainene și stabilirea unor proceduri prin care cele două părți să își comunice rapid riscurile din Marea Neagră.

Totodată, ministrul Apărării, Radu Miruță, a cerut oficial ca toate dronele navale lansate de Ucraina să fie programate să se autodetoneze exclusiv în zone sigure, aflate în afara zonelor de interes ale României, în cazul în care își pierd controlul.

MApN a transmis că a solicitat și clarificări suplimentare din partea autorităților ucrainene și și-a exprimat disponibilitatea pentru consolidarea cooperării dintre cele două state.

Cum s-a desfășurat incidentul din Portul Constanța

Potrivit MApN, în dimineața zilei de 5 iunie, la ora 06:20, Centrul de Coordonare Maritimă al Autorității Navale Române a informat Comandamentul Componentei Navale despre prezența unui obiect plutitor în apropierea Danei 78 din Portul Constanța.

Au fost alertate Garda de Coastă, Serviciul Român de Informații și echipele specializate în neutralizarea munițiilor.

După notificarea primită din partea Ucrainei, la ora 09:54, echipele de intervenție au fost avertizate, iar zona a fost evacuată. La ora 10:27, una dintre drone a explodat în Dana 78, fără a provoca victime.

Ulterior, o a doua explozie a fost observată în largul Portului Constanța, iar alte două drone s-au autodetonat în Marea Neagră, potrivit informațiilor transmise de nave comerciale aflate în zonă.

La ora 14:35, autoritățile române au încheiat intervenția, după confirmarea distrugerii tuturor celor patru drone.

În urma incidentului, Forțele Navale Române au dispus măsuri suplimentare pentru protejarea infrastructurii portuare, iar MApN lucrează împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Administrația Portului Constanța pentru clarificarea responsabilităților privind securitatea portuară militară și civilă.