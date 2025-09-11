O țară din Europa vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. Proiect pilot, lansat de Ministerul Educației

Ambasada României la Paris anunță că Ministerul Educației din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie” în sistemul public preuniversitar.

Proiectul va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt școlarizați mai mulți elevi vorbitori de limbă română.

„O veste foarte bunā la început de nou an școlar. Program pilot de învățare a limbii române în sistemul public francez. Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar. Proiectul va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt școlarizați mai mulți copii vorbitori de limbă română”, a transmis Ambasada României în Franța, pe Facebook.

Programul pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective „creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a”.

„Mulțumim tuturor celor implicați în reușita acestui proiect! Mulțumiri deosebite conducerii Collège Aimé et Eugenie Cotton, domnului profesor Alexandru Mardale, elevilor și părinților acestora, autorităților franceze centrale și celor de la nivel local”, a mai spus Ambasada.