Țara europeană care organizeză o „epurare” a rușilor. De ce trebuie să părăsească teritoriul până pe 13 octombrie

O țară europeană, care sprijină Ucraina, a înăsprit regulile de ședere a cetățenilor ruși pe teritoriul său. Cei care nu au îndeplinit cerințele și nu au solicitat un permis de ședere, vor trebui să părăsească țara.

Letonia continuă să restricționeze șederea cetățenilor ruși pe teritoriul său.

Departamentul de migrație al țării a cerut ca 841 de ruși să părăsească Letonia până cel târziu pe 13 octombrie. Acest lucru a fost declarat de șefa departamentului, Maira Rose. M

Cetățenii Federației Ruse sunt obligați să confirme cunoașterea limbii de stat la un nivel nu mai mic de A2. Primele examene au avut loc în 2023: doar 46% dintre participanți au trecut testele. Restul au primit timp suplimentar pentru a relua.

Potrivit lui Rose, cei care nu au îndeplinit cerințele și nu au solicitat un permis de ședere, sunt cei care trebuie să părăsească țara.

„Am trimis scrisori la 841 de cetățeni ruși care nu au solicitat permis de ședere și nu au promovat examenul de limbă de stat. Ei trebuie să părăsească țara până pe 13 octombrie”, a subliniat oficialul, potrivit dialog.

În același timp, încă aproximativ 2.000 de cetățeni ai Federației Ruse trebuie să susțină din nou examenul până la sfârșitul lunii septembrie.

În caz contrar, vor trebui să părăsească și Letonia. Oficialul a remarcat că mulți ruși își găsesc scuze spunând că „nu știau nimic”, dar acest lucru nu îi scutește de responsabilitate.

Potrivit datelor oficiale, înainte de începerea războiului în Ucraina, 51.000 de cetățeni ai Federației Ruse cu permis de ședere locuiau în Letonia. Acum numărul lor a scăzut la 45.000.

Pe lângă examenul de limbă letonă, există o nouă cerință: prezența unui pașaport biometric modern.

Din 15 ianuarie 2026, documentele vechi nu vor mai fi acceptate nici măcar pentru întoarcerea în țară.