În cel mult 30 de ani, „mai mult de 25% dintre românii din diaspora nu vor mai vorbi limba română”

Președintele Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE), Daniel Țecu, estimează că, în cel mult trei decenii, „mai mult de 25% dintre românii din diaspora nu vor mai vorbi limba română”.

„Cu ocazia Zilei Limbii Române, Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) adresează un călduros «La mulți ani!» tuturor celor care, oriunde s-ar afla, prețuiesc și vorbesc limba română. Această zi specială ne oferă prilejul de a ne reaminti de importanța fundamentală a limbii române, nu doar ca mijloc de comunicare, ci și ca pilon central al identității noastre naționale”, se arată într-un comunicat transmis duminică de federație.

Proiectul „În această casă se vorbește doar limba română”

FADERE se pregătește să lanseze un manual de limba română special conceput pentru copiii românilor din diaspora, ca parte a proiectului „În această casă se vorbește doar limba română”.

„Inițiativa vine ca un răspuns la o problemă tot mai acută: pierderea limbii materne de către noile generații de români stabiliți în străinătate”, se mai arată în comunicat.

Daniel Țecu, președintele FADERE, atrage atenția, în comunicat, asupra unei situații deosebit de îngrijorătoare:

„Prima generație de români din diaspora, sosiți în jurul anilor 2000, vorbește limba română, dar uneori cu greșeli. A doua generație, copiii lor, vorbește limba română greșit, amestecând-o cu limba țării de adopție. Problema fundamentală este a treia generație, care, într-un procent covârșitor, nu mai vorbește deloc limba română”.

Președintele Federația Asociațiilor de Români din Europa a făcut și o „estimare prudentă”:

„În maxim 30 de ani, mai mult de 25% dintre românii din diaspora nu vor mai vorbi limba română. Ne uităm adesea doar la Guvern și la instituțiile statului, cum ar fi Lectoratele de limbă română și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), pentru a face un efort. Dar efortul lor, oricât de lăudabil, este doar o picătură într-un ocean. Fără implicarea activă a familiilor, nu vom reuși să conservăm limba”.

Manualul de limba română creat de FADERE a creat este adaptat nevoilor specifice ale copiilor din diaspora, cu vârste între 1 și 13 ani.

„Scopul este ca acest manual să ajungă la fiecare familie de români din străinătate, pentru a deveni un instrument esențial în procesul de predare a limbii române acasă. Părinții nu trebuie să-și facă griji că micuții lor nu vor învăța limba țării de adopție. Ei o vor asimila natural, la școală și în mediul social. În schimb, părinții au responsabilitatea vitală de a le transmite și a le conserva limba română. Fiecare familie de români din diaspora ar trebui să încurajeze o regulă simplă: «acasă, se vorbește doar limba română». FADERE crede cu tărie că, prin efortul conjugat al asociațiilor și al fiecărei familii în parte, putem asigura un viitor prosper pentru limba română în afara granițelor țării”, se mai arată în comunicat.