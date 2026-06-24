O șicanare în trafic s-a încheiat cu o condamnare pentru tentativă de omor. Un șofer din București a primit 5 ani de închisoare

Un șofer din București a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce a provocat un grav accident rutier în Pasajul Sudului, în toamna anului 2021, în urma unei șicanări în trafic.

Instanțele au considerat că manevra efectuată de acesta a fost una intenționat periculoasă și a pus în mod direct în pericol viața ocupanților din celălalt autoturism, potrivit știrileprotv.

Potrivit hotărârilor pronunțate de Tribunalul București și ulterior confirmate de Curtea de Apel București, șoferul a forțat depășirea și a pătruns în fața vehiculului condus de cealaltă parte implicată în conflictul din trafic, tăindu-i calea.

În urma manevrei, mașina lovită a intrat într-o succesiune de coliziuni și a fost distrusă aproape în totalitate.În autoturism se afla și o femeie, pasageră pe locul din dreapta, care a suferit răni grave și resimte și astăzi efectele fizice și psihologice ale accidentului.

„Am văzut o persoană în partea stângă, pesemne că se grăbea, dar nicidecum nu am crezut că va vrea să treacă în fața noastră atât de aproape încât să ne taie calea. Eu nu îmi aduc aminte absolut nimic din accident, nici de impactul în sine, pentru că am fost inconștientă”, a declarat femeia.

Un rol important în stabilirea vinovăției l-au avut imaginile înregistrate de camera de bord a mașinii conduse chiar de inculpat, care au surprins desfășurarea incidentului și au contribuit la încadrarea faptei drept tentativă de omor.

La scurt timp după pronunțarea deciziei definitive a Curții de Apel București, bărbatul a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde urmează să execute pedeapsa de cinci ani de detenție.

Victima accidentului consideră că pedeapsa aplicată este prea blândă în raport cu consecințele suferite. Mai multe, aceasta susține că despăgubirile acordate de instanță, în valoare de aproximativ 35.000 de euro, nu reflectă gravitatea prejudiciului.

„Sunt foarte dezamăgită de pronunțare. Am așteptat aproape cinci ani o sentință definitivă, iar raportat la gravitatea problemelor mele medicale, am primit despăgubiri echivalente cu doar două salarii de judecător, deși am depus la dosar facturi și bonuri în cuantum considerabil”, a afirmat aceasta, pentru sursa citată.