Cântărețul Florin Ristei a reacționat la criticile și insultele lansate recent de Mircea Badea, realizatorul Antena 3 CNN, însă a ales să nu răspundă pe același ton și a încercat să detensioneze conflictul.

Invitat în podcastul lui Speak, Ristei a fost întrebat dacă este „userist”, în contextul afirmațiilor făcute de Mircea Badea la adresa sa.

„Așa zice el, mă. Dacă nu te aliniezi la ceea ce gândește el, ești altfel. Să-mi fac analizele, să-mi iasă culoarea politică. Eu chiar am râs. Eu am râs când am văzut aia și mi-am zis: Bă, nu-i despre asta. Mama, supărată, mesaj: «Îți dai seama? Potolește-te, că, uite, l-a făcut în toate felurile!» Zic: Lasă-l pe omul ăsta! «Cum, că nu te enervezi?» Ce să te enervezi? Asta e la televizor, face omul. Da, și-a făcut, pe canalul lui, treaba lui. Ce să facem?”, a declarat Florin Ristei.

Reacția artistului vine după ce Mircea Badea l-a criticat acum câteva zile, pentru o serie de afirmații referitoare la normele limbii române și folosirea literelor „î” și „â”.

Ce a spus Mircea Badea despre Florin Ristei

În emisiunea sa, Mircea Badea a avut o reacție vehementă la declarațiile cântărețului, folosind mai multe apelative jignitoare la adresa acestuia.

„Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii”, a spus Mircea Badea.

Badea l-a catalogat pe Ristei drept „tefelist” și a afirmat că acesta ar fi făcut afirmații pe care le consideră „o minciună și o prostie”.

„Știați că e analfabet? (…) Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate. Lăsați subiectele astea că vă depășesc cu mult. Mergeți și cântați la nunți! Nu e vorba că sunteți inculți, că incult sunt eu, voi sunteți analfabeți”, a mai spus Mircea Badea.

În loc să continue disputa, Florin Ristei a preferat să trateze situația cu umor și să transmită că nu consideră necesară escaladarea conflictului. Artistul este una dintre vedetele matinalului de la Antena 1.

Nu este prima dată când Mircea Badea comentează în termeni acizi aparițiile unor vedete din showbizul românesc. În ultima perioadă, realizatorul i-a ironizat și pe Speak, Dani Oțil și Răzvan Simion.

Andi Moisescu, criticat de Mircea Badea după apariția de la Untold

Zilele trecute, Andi Moisescu a intrat în vizorul lui Mircea Badea după apariția sa la Untold 2026, unde prezentatorul Pro TV a urcat pe scenă în calitate de DJ. Realizatorul a comentat ținuta aleasă de Moisescu pentru festivalul de la Cluj și a făcut o comparație cu stilul vestimentar asociat lui Irinel Columbeanu.

„Când Iri lasă un gol în viața publică și trebuie umplut! Atâta reclamă la haine și domnul se îmbracă precum un aurolac imberb la festival?”, a scris Mircea Badea.