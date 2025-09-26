Video Doi bărbați, reținuți după o bătaie în Sectorul 4. Victima, lovită cu bestialitate de 4 persoane, după o șicanare în trafic

Doi bărbați, în vârstă de 21 și 41 de ani, au fost reținuți de polițiștii Capitalei într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Incidentul a avut loc pe 4 septembrie, în Sectorul 4, în urma unui conflict generat de o șicanare în trafic.

Victima a fost agresată în seara de 4 septembrie 2025, în jurul orei 20:30, în fața unui magazin din Sectorul 4. Potrivit surselor Adevărul, trei persoane din familia Benga și un alt bărbat l-au așteptat acolo și l-au atacat, lovindu-l cu pumnii și picioarele în zona capului și a corpului. În urma agresiunii, bărbatul a suferit mai multe vătămări, inclusiv fractură de mandibulă.

„Pe fondul unui conflict anterior generat de o șicanare în trafic, persoana vătămată ar fi fost agresată fizic de patru bărbați, fiind lovită cu pumnii și picioarele în zona capului și a corpului, în proximitatea unui spațiu comercial”, a transmis Poliția Capitalei.

Percheziții și rețineri

Pentru administrarea probelor, pe 25 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 4, sprijiniți de colegi de la Secțiile 14, 16 și 26 Poliție și de Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară în municipiul București.

„Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Totodată, au fost depistate două persoane bănuite de comiterea faptei, ulterior fiind conduse la sediul subunității pentru audieri, în baza mandatelor de aducere, emise pe numele lor”, se arată în comunicatul Poliției.

Ancheta continuă

Polițiștii desfășoară activități pentru identificarea și prinderea celorlalți doi agresori. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

„Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este un procedeu al procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, au mai transmis polițiștii.