O femeie a primit un pumn în față, într-o șicanare în trafic din București. Lovitura era destinată iubitului ei

O șicanare în trafic pe Calea Victoriei, în centrul Capitalei, s-a transformat într-un incident violent, după ce un conflict între doi șoferi a degenerat. În timpul altercației, o femeie pasageră a fost lovită și a suferit răni care au necesitat îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor din anchetă, incidentul a avut loc la sfârșitul lunii mai, în jurul orei 23.00, în zona Calea Victoriei din București. Totul a pornit în trafic, când un șofer a început să claxoneze autoturismul din fața sa. În apropiere se afla un grup de persoane, printre care și câțiva bărbați care consumau băuturi alcoolice, aceștia interpretând gestul ca fiind îndreptat împotriva lor, potrivit știrileprotv.

În urma tensiunilor create, unul dintre bărbați a aruncat conținutul paharului pe geamul deschis al mașinii aflate în trafic.

Situația a escaladat rapid, iar atât șoferul, cât și pasagera din autoturism au coborât, moment în care conflictul verbal s-a transformat într-o altercație fizică.

În timpul încăierării, unul dintre bărbați a încercat să îl lovească pe șofer, însă acesta s-a ferit, iar lovitura a nimerit-o în plină figură pe femeia aflată lângă el.

Potrivit sursei citate, în urma impactului, aceasta a suferit o fractură de piramidă nazală și a avut nevoie de aproximativ 14 zile de îngrijiri medicale. Agresorul este cercetat penal pentru loviri și alte violențe și se află sub măsura controlului judiciar.