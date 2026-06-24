Video Momentul în care o fetiță de 8 ani pe bicicletă este grav lovită de un șofer băut. Ce s-a întâmplat imediat după impact

Un accident rutier grav a avut loc în localitatea Matca, județul Galați, unde o fetiță de 8 ani a fost lovită de un autoturism condus de un șofer aflat sub influența alcoolului.

sursa video: Pro lider FM

Din imagini se vede că fetița se deplasa pe bicicletă și a traversat strada printr-un loc nepermis, moment în care a fost surprinsă și accidentată în plin de o mașină.

Imediat după producerea accidentului, șoferul a oprit autoturismul, a coborât din mașină, și-a pus mâinile în cap și a ridicat victima. Ulterior, copila rănită a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, starea acesteia este stabilă.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism, A surprins și accidentat o minoră, în vârstă de 8 ani, tot din Matca, care a traversat strada pe bicicletă. În urma impactului, minora a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, a transmis IPJ Galați.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. În consecință, acestuia i-au fost recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind în desfășurare.

Imaginile accidentului au fost postate pe rețelele de socializare, iar numeroși oameni și-au arătat indignarea față de modul în care a fost gestionată situația de către șofer, imediat după accident.

„Absolut niciodată nu te atingi de victima unui accident rutier dacă este căzută la pământ și nu știi să acorzi primul ajutor. Nu o ridici, nu o deplasezi și aștepți ambulanța”, a scris un utilizator.

Alții au atras atenția asupra riscurilor: „Nu puneți mâna pe victimă, se poate agrava situația”.

Au existat și voci care au criticat intervenția șoferului: „Cât de imprudent poți fi să ridici un copil după un accident? Pot exista leziuni grave, inclusiv la coloană. Trebuia așteptate echipajele medicale”.

Specialiștii în prim-ajutor reamintesc că victima unui accident rutier nu trebuie mutată până la sosirea echipajului medical, deoarece manipularea necorespunzătoare poate agrava și mai mult leziunile.