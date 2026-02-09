search
Luni, 9 Februarie 2026
Bărbat ameninţat cu pistolul, după o şicanare în trafic pe o stradă din Cluj-Napoca

Publicat:

Un bărbat de 38 de ani a ameninţat un altul cu un pistol, pe o stradă din Cluj-Napoca, după o şicanare în trafic. Arma era deţinută legal, era neletală, dar supusă autorizării.

Amenințare cu pistolul în trafic FOTO: Adevărul
Amenințare cu pistolul în trafic FOTO: Adevărul

”La data de 8 februarie a.c., în jurul orei 19.35, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la un conflict spontan, pe fondul unor şicanări în trafic, care ar fi avut loc între două persoane, pe strada Ploieşti din municipiu, unde un bărbat de 38 de ani, ar fi fost ameninţat cu o armă de către o persoană necunoscută care se afla la volanul unui autoturism de pe sensul opus de mers”, a transmis, luni, IPJ Cluj, scrie News.

Verificările poliţiştilor au arătat că bărbatul de 38 de ani ar fi arătat celeilalte persoane un pistol neletal şi supus autorizării, deţinut legal, iar apoi a plecat de la faţa locului, fiind identificat la scurt timp.

Cluj-Napoca

Top articole

